OSE lanzó la licitación pública internacional para la construcción de la represa de Casupá

Este martes, OSE publicó los pliegos de la licitación pública internacional para la construcción de la represa de Casupá y sus obras anexas, los cuales habían sido aprobados días atrás por el directorio de la empresa pública. El plazo para la presentación de ofertas finalizará el 18 de agosto. OSE prevé contar con la autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente en los últimos meses de este año y, a partir de ahí, adjudicar la licitación.

“Hace décadas que en Uruguay no se hace una represa de esta magnitud”, afirmó en una conferencia de prensa el presidente de OSE, Pablo Ferreri, quien expresó su confianza “en que el proceso siga saliendo bien, como ha ocurrido hasta ahora, y poder comenzar a ejecutar esta obra a principios de 2027”. La expectativa del gobierno “es tener esta obra para mediados de 2029 pronta para que comience el llenado” de la represa, algo que podría llevar entre cuatro y diez meses, “dependiendo de las condiciones de hidraulicidad”, explicó.

OSE ya notificó formalmente a los cuatro consorcios que completaron la etapa de precalificación y que, por lo tanto, están habilitados para presentar sus ofertas. Se trata de los consorcios CCCC-YREC-Impacto (integrado por las empresas CCCC Water Resources and Hidropower Construction, Yellow River Engineering Consulting e Impacto Construcciones), el consorcio Casupá (Grinor-Sinohydro), el consorcio Rovella CVC y el consorcio Constructor Presas Uruguay (Traxpalco-Berkes y Toniolo Busnello). El presidente de la empresa estatal señaló que todos ellos aseguran “una pata local con experiencia en nuestro mercado, pero también una pata internacional con experiencia de primer nivel en la construcción de este tipo de represas”.

La obra cuenta con un financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 130 millones de dólares. Ferreri señaló que durante los 30 meses de construcción de la represa “se llegará a emplear aproximadamente a unas 700 personas, entre empleos directos e indirectos”, lo que tendrá “impactos positivos en toda esa región”.

En ese marco, comentó que se conformó un grupo interinstitucional, liderado por Presidencia de la República, para considerar los impactos que pueda tener la obra, por ejemplo, “vinculados a lo sanitario, a lo laboral, a lo social, al desarrollo económico de la zona, a la infraestructura, a la logística”.

Ferreri señaló que OSE está “en pleno proceso” de notificación y negociación con los propietarios de los 102 padrones en los que se construirá la obra. No obstante, indicó que la empresa pública ya compró uno de los dos padrones que “tenían más urgencia”, porque es donde “se ubicará el obrador” del proyecto. Mencionó que el otro padrón se “estará comprando en las próximas semanas”. Con relación al resto de los terrenos, señaló que se permitirá a los propietarios quedarse “hasta algún momento de 2028, porque no tenemos premura en su uso”.