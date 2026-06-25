OSE aprobó pliegos de Casupá y espera lanzar la licitación pública internacional en los próximos días

Cuatro consorcios competirán por quedarse con la obra que, según confirmó a la diaria el presidente del ente, Pablo Ferreri, no será adjudicada hasta no tener la autorización del Ministerio de Ambiente.

Este jueves el directorio de OSE aprobó los pliegos de la anunciada represa de Casupá. Según confirmó la diaria, los votos afirmativos fueron del presidente del ente, Pablo Ferreri, y el vicepresidente, Pablo Caraballo. En tanto, el director por la oposición, José Antonio Amy, dejó reflejada la visión contraria. Fuentes del organismo detallaron que el próximo paso será “un trámite interno” que luego derivará en la licitación pública internacional.

La licitación quedará abierta en “algunos días” y tendrá como eje la participación de los cuatro consorcios que lograron superar la etapa de precalificación. Los consorcios son CCCC-YREC-Impacto (integrado por las empresas CCCC Water Resources and Hidropower Construction Co., Ltd.; Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd.; e Impacto Construcciones SA), Consorcio Casupá (Grinor-Sinohydro), Rovella CVC y Consorcio Constructor Presas Uruguay (Traxpalco-Berkes y Toniolo Busnello).

Los que quedaron por el camino fueron Espina-Consultora de Riegos SA, Teyma Constructora y Conconcreto SA, CWE (China International Water & Electric Corp) y CMC-Pietroboni.

El propio Ferreri confirmó a la diaria que “la idea es que todo el proceso licitatorio llegue hasta fin de año para poder, luego de obtenida la autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente, adjudicar y comenzar las obras a principios de 2027”. En cuanto a la autorización ambiental en sí, el jerarca detalló que “se viene suministrando toda la información que requiere el Ministerio de Ambiente”.

El jerarca recordó que, más allá de la información que se brinde a la cartera, el proceso de evaluación ambiental “incluye también en algún momento una etapa de audiencia pública”. Por lo pronto, los consorcios en competencia deberán “presentar sus ofertas”, aunque en ningún caso, según Ferreri, se va a poder “adjudicar” la obra hasta tener la autorización ambiental.

Para la construcción de la represa en el límite de Florida y Lavalleja, OSE y el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe firmaron un préstamo de 130 millones de dólares. Según se informó entonces, el proyecto posibilitará represar 118 millones de metros cúbicos de agua bruta dulce, lo que, sumado a los 80 millones que acumulan hoy las represas de Paso Severino y Canelón Grande, elevará la cifra de agua potable disponible en la zona metropolitana a cerca de 200 millones de metros cúbicos.

Además, según se aseguró en su momento, Casupá permitirá un “mejor manejo” del caudal ecológico que derivará en “mejoras ambientales y de la calidad del agua”, al tiempo que, según las estimaciones, el pico de su construcción empleará directa e indirectamente a más de 700 personas.

El proyecto involucra la expropiación de 102 padrones, donde hay 35 propietarios. Según explicó tiempo atrás a la diaria el presidente de OSE, se buscará cerrar el proceso expropiatorio –que ya comenzó– durante 2026. Sin embargo, el ente no precisa tener posesión de la totalidad de los padrones –3.457 hectáreas– hasta 2028.