Caso Cardama: mientras se buscaban garantías, el estudio Delpiazzo elaboró un informe “sugiriendo dejar sin efecto” el contrato

Para el diputado del PN Pablo Abdala, el informe del estudio jurídico “demuestra que no se actuó con ningún prejuicio ni con ninguna predeterminación”; el frenteamplista Joaquín Garlo sostuvo que, “al no cumplirse las obligaciones, el contrato nunca debió haber entrado en vigencia”.

La comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard volvió a sesionar este lunes para recibir al abogado José Miguel Delpiazzo, integrante del estudio jurídico que asesoró al Estado uruguayo antes de la firma del contrato con la empresa española durante el gobierno anterior.

Como antecedente, semanas atrás, la diaria informó sobre algunos intercambios –a través de correos electrónicos y mensajes de Whatsapp– en los que el propio Delpiazzo advertía al entonces director de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional, Damián Galó, sobre el proceder del titular del astillero, Mario Cardama, en torno a la presentación de la garantía del contrato.

Al término de la sesión de este lunes, el oficialismo y la oposición hicieron análisis contrapuestos de la comparecencia de Delpiazzo. El diputado del Frente Amplio (FA) Joaquín Garlo, en una rueda de prensa, calificó de “contundente” la información que dio el abogado con respecto a lo “absolutamente desprolijo” del proceso de “constitución” de la garantía de fiel cumplimiento.

El legislador del FA recordó que, luego de varias idas y vueltas, el astillero español terminó presentando una garantía de fiel cumplimiento de EuroCommerce Bank, compañía que posteriormente fue disuelta por el organismo regulador de sociedades anónimas de Reino Unido. El actual gobierno ha denunciado que esa garantía constituye un intento de estafa al Estado uruguayo. Garlo señaló que todo este proceso estuvo marcado por “prórrogas interminables” que daban cuenta de que “el contrato nunca debió haber entrado en vigencia”.

Por su parte, en diálogo con la diaria, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala consideró que el pasaje del Delpiazzo por la comisión no “aportó elementos novedosos”. A su entender, la comparecencia más bien “confirmó” que el gobierno anterior “actuó” con “una gran transparencia” en la etapa de la constitución de la garantía de fiel cumplimiento. Si bien reconoció que hubo “dificultades”, sostuvo que finalmente se firmó un “contrato ajustado a derecho”.

El diputado del PN señaló que el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou llevó adelante el proceso “pudiendo no incluir la exigencia de ninguna garantía”, y aseguró que la administración anterior actuó con “criterio de buen administrador incluyendo dos garantías, la de fiel cumplimiento y la de reembolso”. Apuntó, además, que el gobierno anterior en “todo momento consultó a su asesor”, en referencia a Delpiazzo.

Las advertencias

“Se dejó establecido justamente desde el primer momento que la constitución de las garantías era un requisito indispensable para dos cosas: para que el contrato entrara en vigencia y, en segundo lugar, para que se activara el pago por más de ocho millones de euros”, puntualizó Garlo. El diputado frenteamplista señaló que “todo el proceso está documentado en los correos que el estudio Delpiazzo proporcionó al Ministerio de Defensa de la administración actual”.

Asimismo, Garlo indicó que cuando las actuales autoridades del ministerio asumieron “no había registro documental” del proceso de “constitución” de las garantías. “No se encontró en el expediente ningún tipo de documentación, los elementos que recuperamos fueron a partir de la información que el estudio Delpiazzo brindó”, destacó. Agregó que a partir de estos documentos quedaron en evidencia las “prórrogas interminables que el gobierno anterior le otorgó a Cardama”, que “presentó en total cinco propuestas distintas de garantías”. En ese sentido, Garlo remarcó que será necesario “seguir investigando” no solo por medio de la investigación parlamentaria, sino también en la órbita de la Justicia.

Con respecto a la garantía de EuroCommerce Bank, Abdala dijo que ese hecho “no necesariamente conduce a la consecuencia, que dispuso el actual gobierno, de terminar con todo”. El legislador nacionalista comentó que este lunes se le preguntó a Delpiazzo sobre la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato con Cardama, ante lo cual el abogado se excusó de responder en el entendido de que el asunto se está “dilucidando” en el ámbito judicial. No obstante, para Abdala es “absolutamente claro que el gobierno pudo y debió recorrer los caminos que tendieran a la preservación del contrato”.

Sobre las advertencias que hizo en su momento Delpiazzo, Abdala dijo que el propio abogado señaló en la comisión que estas fueron “conversaciones casi privadas”, que “están asociadas a circunstancias del momento”, en el marco de “un proceso que es largo”. “Creo que asignar a esas expresiones privadas un valor político o definitorio es exagerar el alcance que las cosas tienen”, manifestó el diputado del PN.

A su vez, a diferencia de lo expresado por Garlo, Abdala dijo que el entonces director de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional “se encargó de que todo eso quedara con respaldo documental en un bibliorato”, que quedó en poder de la cartera.

La novedad

Garlo señaló que en agosto de 2024, cuando ya iban seis meses de “prórroga”, y a pedido del Ministerio de Defensa Nacional, Delpiazzo “elaboró un informe en el que sugirió dejar sin efecto el contrato”. “Al no cumplirse las obligaciones, el contrato nunca debió haber entrado en vigencia, [pero] llamativamente ese informe nunca fue remitido a Cardama y en setiembre, dos meses después, se termina otorgando una nueva prórroga de 72 horas, donde aparece, de la nada, la propuesta de Eurocommerce”, apuntó el legislador frenteamplista.

Sobre el mismo hecho, Abdala señaló que, “ante las dificultades para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento”, durante el gobierno anterior se “manejó la posibilidad de rescindir el contrato”. En ese punto, coincidió con que hubo una “consulta” al respecto a Delpiazzo, que incluso llegó a “elaborar un borrador de rescisión o de comunicación a la empresa”. Según el diputado del PN, esto “demuestra que no se actuó con ningún prejuicio ni con ninguna predeterminación en el período pasado”.

Está previsto que en la próxima sesión de la comisión especial de la Asamblea General comparezca el exdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional, Fabián Martínez.