Diputado colorado plantea revisar nuevo régimen de franquicias de compras en el exterior, tras registrarse una caída de 35%

La presidenta de la Cámara de Couriers, Andrea Fernández, señaló que los envíos cayeron, “en parte, por la desinformación” que se generó a partir de los cambios introducidos al sistema mediante el presupuesto quinquenal.

Al gobierno le restan 15 días para enviar al Parlamento el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas –el primero de la actual administración– y, si bien el equipo económico encabezado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ya anunció que no habrá un aumento del gasto con relación a lo dispuesto en el presupuesto quinquenal, desde la oposición algunos actores ya han fijado sus prioridades de cara a la negociación legislativa, mientras que otros buscarán corregir algunos aspectos incluidos justamente en la ley de presupuesto.

Es el caso del diputado colorado Juan Martín Jorge, quien en diálogo con la diaria adelantó que uno de sus planteos será que el Poder Ejecutivo modifique el nuevo régimen de franquicias para compras en el exterior, que impuso aplicar un 22% de IVA a dichas compras y también elevó el monto máximo de 600 a 800 dólares, a repartirse en tres compras por año. Tras su reglamentación, estos cambios empezaron a aplicarse a partir del 1° de mayo.

Jorge sostuvo que la modificación “salió mal”, dado que “al ponerle el IVA generaron una confusión y un ruido innecesario en el sistema, que terminó haciéndoles daño a los consumidores, las empresas de courier y la logística”, algo que “hay que corregir”. Aunque señaló que, en un principio, el cambio impulsado por el gobierno estuvo “bien inspirado en querer ampliar la apertura de compras por internet”, aseguró que “se equivocaron enormemente en cómo después se dio el desenlace”.

El legislador afirmó que hubo “una caída de entre 30% y 40%” en las compras en el exterior por internet y que esto significa que “el impuesto que se le agregó es un fracaso total, porque le hizo un daño gigantesco al rubro y, en definitiva, le hizo un daño gigantesco a la gente”.

Dicho esto, Jorge apuntó que, en el caso de que la Rendición de Cuentas no incluya ningún cambio en ese sentido, la “única herramienta legal” que existe a nivel parlamentario para promover una modificación es “hacer un trabajo técnico con información, con datos, con mediciones, para marcar dónde está el error a través de una nota al Poder Ejecutivo”. El diputado subrayó que la intención es “marcar el error e insistir en que le hicieron daño al sector”.

A su vez, el diputado consideró que hubo “mala comunicación” y se generó un “ruido” con respecto a la “información y los datos personales que se iban a pedir” con el nuevo sistema. “Cuando hay un ruido en algo y la gente huye, generaste un daño innecesario e invaluable”, afirmó.

La reglamentación del nuevo régimen de franquicias incorporó como requisito que “el beneficiario autorice a las entidades administradoras de tarjetas de crédito, de débito, de instrumentos de dinero electrónico o de instrumentos análogos que determine el Poder Ejecutivo, a suministrar la información necesaria y suficiente a la Dirección Nacional de Aduanas [DNA] a los efectos de garantizar la adecuada aplicación del mismo”. A su vez, con el propósito de “proteger” la identidad de los usuarios de las franquicias, la reglamentación estableció que estas personas deben registrarse por única vez ante la DNA.

Cámara Uruguaya de Couriers confirmó caída de 35%

A fines de abril, la DNA resolvió prorrogar hasta el 1º de julio la exigencia del registro en Uruguay para las empresas de Estados Unidos que quieran acceder al beneficio de exoneración de IVA propuesto en el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones que existe entre Uruguay y el país norteamericano. Esto ocurrió después de una reunión entre la DNA y la Cámara de Couriers, que engloba a varias de las empresas que concretan los envíos postales internacionales.

Según informó la Cámara de Couriers en de un comunicado, en esa instancia “se acordó avanzar en la búsqueda de una solución que permita aplicar de forma efectiva la exoneración de IVA prevista en la nueva normativa para las compras realizadas a empresas de Estados Unidos”.

En el comunicado la gremial aclaró que “no se postergó la entrada en vigencia del nuevo régimen de compras en el exterior, sino únicamente de este requisito puntual, que presentaba dificultades prácticas para su implementación”.

En diálogo con la diaria, la presidenta de la Cámara de Couriers, Andrea Fernández, hizo un balance de la puesta en marcha del nuevo régimen y, si bien señaló que no lo evalúan como negativo, apuntó que tampoco lo ven como “muy positivo” debido a “toda la incertidumbre que se creó”, en particular, con el trámite en la DNA. “La incertidumbre que se creó es que se tenían que registrar en la Aduana y que, de esa forma, podían acceder a los datos del cliente del banco”, señaló, y apuntó que eso “creó cierto malestar y desinformación que generó la baja que nosotros estamos viendo en este momento de las compras”.

Fernández informó que el volumen de envíos que ingresan al país cayó entre 35% y 37%, lo que significó una baja en los ingresos de los couriers y también en el resto de la cadena. “Estamos hablando también de los operadores de entrega, porque esto da trabajo también a los servicios de entrega nacional”, agregó.

Según Fernández, estos envíos cayeron, “en parte, por la desinformación” que se generó al respecto, puesto que “la gente quiere asesorarse un poco más”, lo que hace que “deje de comprar algún artículo”.

Cuando la DNA prorrogó el registro de las empresas, también conformó una mesa de diálogo con la Cámara de Couriers para “encontrar un equilibrio razonable entre el control aduanero, la facilitación comercial y la defensa de los derechos de los consumidores, evitando que se transforme en un régimen restrictivo”. Fernández dijo que lo reclaman es “claridad en las comunicaciones”, ya que “en un comienzo hubo poca claridad y por eso se creó toda esta desinformación”.

Fernández aseguró que ahora “se pueden revertir ciertos inconvenientes que le generaron al comprador, como pensar de que si se registraba en la Aduana, esta iba a acceder a todos sus datos, algo que hasta la Aduana salió a desmentir”. “Eso no es así, y lo que nosotros queremos es dar tranquilidad”, afirmó.