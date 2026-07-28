El intendente de Florida y exembajador en Argentina lamentó los insultos de Milei a Lula: “Salir a descalificar y a insultar a otro presidente en el propio país es complejo. Me parece que esto va a embromar el Mercosur”.

El intendente de Florida, Carlos Enciso, asumió el jueves 23 la presidencia del Congreso de Intendentes hasta julio de 2027 y durante el evento de asunción dijo que buscará generar un fideicomiso que permita “atacar la problemática de la caminería rural”. Este martes, en Panorama informativo, afirmó que estima que tendrá el respaldo del Partido Nacional –sobre todo de los diputados del interior–, al tiempo que afirmó que el presidente de la República, Yamandú Orsi, “está de acuerdo porque es un viejo tema que nunca se pudo laudar”.

Para el intendente blanco, la idea pone “incómodo” al sector forestal, pero “también es cierto que es de justicia tributaria”, ya que “un productor ganadero paga sus impuestos con la contribución rural y el 1% cuando embarca ganado a frigorífico”. “El problema es la lógica del usufructo de los caminos secundarios departamentales sin dejar un peso para nada. La intendencia y los productores que viven allí tienen que estar pagando el camino que usan camiones de 40 o 50 toneladas que pasan cada 20 minutos o media hora todo el día”, sostuvo.

Enciso calificó esto como “injusto” y dijo que resulta “inviable” que una intendencia “pueda mantener esas caminerías” sin una “inyección del sector que más las usa”, y puso como ejemplo “algún tributo municipal de transferencia nacional” para el fideicomiso que está impulsando para la caminería rural o “algún fondeo” con el CAF o el BID, y así tener “200 o 300 millones de arranque de ese adelanto a cuenta de un fideicomiso que, para generar un impacto, precisa 1.000 o 1.200 millones de dólares”.

Enciso también abordó la compra de la estancia María Dolores en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización, un tema sobre el que se distanció en su momento de los cuestionamientos de algunos correligionarios. “Podemos tener una opinión personal crítica, pero no abonábamos nada desde la lógica de un gobierno departamental meternos en ese debate”, afirmó.

No obstante, identificó que su puesta en marcha avanza “un poco lento” y dijo que para su gobernanza entiende necesario ser “un poco más innovador”, ya que “no puede depender solamente de Colonización”, sino que se deben incorporar instituciones como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, la Universidad Tecnológica o la propia intendencia. “Generemos algo potente. Generemos una gobernanza en que haya una mesa de definición de algunos temas estratégicos”, aseveró Enciso, y cuestionó lo “pesado” de “la burocracia estatal”.

Los insultos de Milei a Lula van a “embromar el Mercosur”

El sábado, el presidente de Argentina, Javier Milei, pronunció un discurso incendiario en la convención del Partido Liberal de Brasil, en San Pablo, en la que se oficializó la candidatura de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre. Para Enciso, embajador de Uruguay en Argentina durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, los insultos de Milei hacia el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, “no corresponden”. “Salir a descalificar y a insultar a otro presidente en el propio país es complejo. Me parece que esto va a embromar el Mercosur y el ambiente regional, lamentablemente”, afirmó. Además, Enciso estimó que este episodio funcionará como un “búmeran” que “le va a dar más votos a Lula”.

Aunque no quiso arriesgar si este hecho podría implicar que se interrumpan las relaciones diplomáticas entre ambos países, Enciso dijo que no se imagina “cómo va a ser” la próxima cumbre de presidentes. Además, señaló que “el mundo está complicado” e influenciado por “la forma de hacer política a nivel internacional” del presidente estadounidense, Donald Trump. Finalmente, lamentó que el enfrentamiento se dé en el contexto del acuerdo firmado con la Unión Europea y consideró: “Los tipos de allá dirán: ‘Estos son unos dementes’”.