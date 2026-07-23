Carlos Enciso asumió como presidente del Congreso de Intendentes

El intendente de Florida dijo que le interesa “atender algunas de las cuestiones vinculadas a la inequidad del interior” y que buscará generar un fideicomiso que permita “atacar la problemática de la caminería rural”.

Este jueves sesionó el Congreso de Intendentes (CI) y designó al intendente de Florida, Carlos Enciso, como su nuevo presidente para los próximos 12 meses. Asistieron al evento, además de los intendentes de cada uno de los 19 departamentos de nuestro país, varios integrantes del gobierno nacional. Entre ellos, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

En un breve discurso como parte de la ceremonia de asunción, que consignó Subrayado, Orsi apuntó a la necesidad de desarrollar inversiones en las diferentes zonas del interior del país. El presidente apuntó que a pesar de avances en la materia, Uruguay continúa siendo “un país muy centralizado”, y reconoció que se presentan ciertos obstáculos a la hora de “convencer a la inversión del potencial que tiene el territorio todo”.

Orsi recordó su experiencia dentro del órgano en su calidad de intendente de Canelones en oportunidades anteriores, y resaltó el diálogo entre los diferentes gobiernos departamentales en búsqueda de soluciones. También consideró que, a pesar de los debes en la materia, “mucho ha cambiado […] para bien” con respecto a “la forma para entendernos como país”.

Sobre los desafíos a corto plazo, el presidente dijo que el gobierno instalará un “espacio de colectivización” entre el Sistema Nacional de Emergencias y la mesa del CI para avanzar en la respuesta ante el fenómeno climático El Niño, cuyos registros históricos datan del año 1998. “Sabemos dónde nos va a golpear más y menos. Entonces, con estos estudios hechos, con todo el avance de Meteorología que ya está hecho, y con los protocolos que van a estar ahora para agosto, sentarnos a conversar [sobre] eso”, sintetizó.

Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Carlos Enciso. Foto: Ernesto Ryan

En una rueda de prensa celebrada tras su designación, Enciso dijo que procurará “continuar algunas de las cuestiones” que preceden a su mandato y valoró que los integrantes de la mesa del CI “han venido trabajando de muy buena forma”. Igualmente, reconoció que hay “otros temas más de fondo” sobre los que le gustaría avanzar “luego de un año de transición”.

En esta línea, convocó a “atender algunas de las cuestiones vinculadas a la inequidad del interior en el desarrollo demográfico, económico [y] de inversiones”, e instalar “algunas comisiones rápidas de trabajo con el Poder Ejecutivo”. Entre otras cosas, se refirió a la necesidad de generar fideicomisos que permitan “atacar la problemática de la caminería rural”, además de otras cuestiones vinculadas a la infraestructura departamental, a las que consideró que es necesario “darles un impulso”.

Consultado sobre cómo entiende que debería funcionar dicho mecanismo, el presidente del CI apuntó a un fideicomiso parecido a aquel que se creó para la gestión del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, de manera de que “haya un aporte de las multas [y] que haya un aporte del uso, por ejemplo, de las forestales”, que hoy por hoy “no tributan nada”. Igualmente, evaluó la posibilidad de concretar un adelanto de los fondos establecidos por el artículo 214 de la Constitución de la República, que encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a transferir una proporción del presupuesto nacional a los gobiernos departamentales. “Hacer un fondo multidisciplinario pero encapsulado solamente para la infraestructura de las caminerías y el cambio de estándar de balastro a bituminización, que precisan muchos departamentos”, resumió. Acotó que conversó al respecto con Orsi, a quien “a priori le gustó la idea”.

Respecto a cómo cree que será el relacionamiento de los gobiernos departamentales con las autoridades nacionales durante su mandato, Enciso apuntó a la figura del presidente como “el primer nivel de relacionamiento”. Igualmente, reconoció la existencia de “políticas sectoriales” sobre las que los diferentes órganos de gobierno “pueden diferir” con “los intendentes en el territorio”. En particular, con referencia a los recientes cruces entre la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, por la instalación de una planta de hidrógeno verde, el novel presidente del CI dijo desconocer las minucias del tema en particular, aunque “a grandes rasgos” dicha inversión constituye un tema importante en la agenda, dada su significancia para el interior del país.