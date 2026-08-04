El FA reúne este sábado al Plenario Nacional que convocará al congreso de octubre y definirá las bases de la discusión

El plenario le dará cierre a la elaboración de un documento elevado por la Mesa Política, que será el “disparador del congreso”

Este sábado, el Frente Amplio (FA) reunirá al Plenario Nacional, la instancia máxima de dirección permanente, de cara al Congreso Ordinario Compañero José Pepe Mujica, que se llevará a cabo en octubre. El Plenario es el organismo que tiene la competencia estatutaria de convocar al congreso y establecer los ejes que lo estructuran. Con ese objetivo, el sábado se debatirá para darle cierre a la elaboración de un documento elevado por la Mesa Política, que abrirá la discusión en el congreso.

Está previsto que el plenario se extienda desde las 9 hasta las 14 horas. Está integrado por representantes de los sectores del FA, así como de las coordinadoras de Montevideo y las departamentales del interior. Comenzará con un informe político de coyuntura a cargo del presidente del FA, Fernando Pereira, y continuará con la discusión sobre el documento y la aprobación del orden del día al Congreso Ordinario.

Una vez aprobado por el plenario, el informe será el “disparador del Congreso, que articula los bloques que están planteados y que estructura la discusión”, explicó el secretario político del FA, Daniel Mariño, a la diaria. El objetivo del congreso es “pensar un lineamiento estratégico en un mundo de incertidumbre, de complejidades producto de las tensiones”. “Lo que la fuerza política busca en este contexto es echar luz a cómo pensar nuestro proyecto de país en esta nueva coyuntura”, señaló.

Mariño sostuvo que la perspectiva es “establecer, en el marco de una discusión amplia y democrática, los lineamientos estratégicos del proyecto político que trascienden un periodo de gobierno”. Ese trabajo está vinculado a “la reflexión sobre el tipo de sociedad y el tipo de fuerza política que precisamos desarrollar”. A su vez, sobre la base de los principios del FA, se pretende pensar “cómo la fuerza política se piensa a sí misma, se desarrolla y establece su fortaleza, y la necesidad de seguir desarrollándose con las claves que tiene ese proceso histórico unitario”.

Los ejes del documento

“Nosotros tenemos expectativas en que este gran documento se traduzca en un buen congreso”, afirmó la dirigente socialista Daniela Brandon, integrante de la Mesa Política, a la diaria. Se espera un “debate profundo” que incluya el balance de la gestión del FA hasta ahora, y que ponga “en valor cuánto se avanzó y cuánto queda por hacer”, dijo.

El documento es la síntesis del trabajo de cuatro comisiones temáticas. El primer eje del informe es el escenario internacional. Brandon señaló que “hay una necesidad del Frente Amplio de estar actualizando constantemente su discusión respecto a la política internacional, a cómo está operando la derecha, y también cómo nos posicionamos las izquierdas y cómo se posicionan los progresismos”.

En segundo lugar, se presentará un balance político de lo ocurrido entre el último congreso, realizado en 2021, y el que se celebrará en octubre, incluyendo el proceso de autocrítica del FA Te Escucha, la campaña de recolección de firmas contra la ley de urgente consideración, el proceso electoral que devolvió a la fuerza política al gobierno y los primeros meses de la actual gestión.

El tercer eje temático aborda los “lineamientos programáticos de cara a un ciclo progresista”, en tanto el cuarto “piensa el rol de la fuerza política de cara a ese proceso” con la mira puesta en las elecciones de 2029. Sobre el tercer punto, el documento, al que accedió la diaria, sostiene que “para consolidar un nuevo ciclo progresista es necesario construir una relación permanente entre el gobierno, la fuerza política y la sociedad organizada”. En ese sentido, el desafío que identifica el FA es seguir “construyendo un proyecto colectivo capaz de convocar tanto a la militancia organizada como a quienes, desde sus barrios, lugares de trabajo, centros de estudio o experiencias de vida, mantienen viva la voluntad de construir un país más justo”.

El “fortalecimiento y la ampliación del bloque social y político” implica “profundizar el vínculo con las organizaciones sindicales y sociales, y la construcción de espacios de encuentro con actores sociales en procura de confluencias que apunten a afirmar al FA como expresión política de las grandes mayorías y de la unidad del campo popular”, señala el informe, que reconoce que “no alcanza con informar las acciones de gobierno: es necesario generar procesos sostenidos de escucha, intercambio y construcción colectiva”.