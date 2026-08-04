El BPS bajó las tasas de los préstamos sociales para pasivos y anunció nuevas facilidades para gestionar deudas

Acompañarán las nuevas medidas con “talleres de educación financiera para jubilados y pensionistas” con el objetivo de divulgar “conceptos básicos” sobre manejo financiero, dijo la presidenta del banco, Jimena Pardo.

Este martes el Banco de Previsión Social (BPS) anunció un recorte de tasas en los préstamos sociales, y nuevas líneas y facilidades para gestionar deudas. La titular de la institución, Jimena Pardo, dijo que la decisión responde a un planteo de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) al Poder Ejecutivo y a que la institución tenía pendiente “encarar un rediseño y una revisión” de los préstamos sociales.

En primera instancia, se definió una “reducción de las tasas generalizadas que aplican a los préstamos sociales para jubilados y pensionistas” de 2,25% para aquellos de entre 6 y 12 cuotas y de 2,75% para los de 18 o 24 cuotas. Así, las nuevas tasas quedan en 21,25% (6 cuotas); 24,25% (12 cuotas) y 25,25% (18 y 24 cuotas). Está vigente desde el primer día de agosto y es para los préstamos nuevos que se asuman desde esa fecha en adelante.

Por otro lado, para jubilados y pensionistas que cobran jubilaciones mínimas, se anunció una nueva línea que “se va a implementar a partir de noviembre y que va a regir en un plan piloto por 90 días” hasta evaluarse “en función de la demanda”. Será una “línea especial de préstamos” con una rebaja del 5% en todos los casos: las nuevas tasas para préstamos de 6 cuotas pasan de 21,25% a 16,25%, de 12 cuotas pasan de 24,25% a 19,25% y de 18 y 24 cuotas de 25,25% a 20,25%. También regirá solamente para préstamos nuevos.

Finalmente, en sintonía con un pedido de Onajpu, Pardo indicó que los préstamos para tratamientos dentales, audífonos, lentes y prótesis “van a tener una rebaja sustancial de la tasa de interés”, de 19,5% a 12%, lo que implica “una rebaja del entorno del 35% o 37% del costo del préstamo, dependiendo de las cuotas en las que lo saque el pasivo”. Indicó que se otorgan unos 630 préstamos de este tipo en promedio por mes y por un total de $ 13.500.000.

“Los préstamos totales, de todas las líneas, son unos 38.400 préstamos por mes promedio. Este promedio, obviamente, varía; en general, a fin de año es más alto y más bajo hacia mitad de año y al inicio. El total que se presta, también promedio mensual, son unos 30 millones de dólares”, dimensionó la economista.

Consolidación y refinanciación de deudas

El BPS anunció medidas para consolidar y refinanciar deudas. Respecto de la primera, indicaron que, a partir de octubre, la institución podrá “fijar una fecha anual” para convocar a las personas que tengan adeudos con los préstamos del BPS para que “unifiquen las deudas” y puedan renovarlas “hasta en 24 cuotas”.

Por otro lado, sobre la refinanciación la idea es “unificar todos los préstamos vencidos”, elaborar “un plan más benévolo en términos de perdonar lo que podrían ser multas y recargos, usar un factor de actualización por IPC [índice de precios del consumo]” y, finalmente, “financiar el resultante hasta en 36 cuotas a una tasa de interés de la mitad de la vigente”. Mientras rija, el beneficiario no podrá solicitar préstamos. Se podrán refinanciar las deudas generadas hasta el 31 de mayo.

“La novedad, o el punto interesante de todo esto, es que vamos a tratar de acompañar esto con talleres de educación financiera para jubilados y pensionistas, que lo está trabajando nuestro centro de estudio con los técnicos del sector de finanzas. La idea es poner a disposición, probablemente a través de la Onajpu y de lo que es en el interior el programa Ibirapitá o algunos técnicos más locales, algunos talleres –que incluso se podrían hacer por Zoom– para que las personas conozcan conceptos básicos del manejo financiero”, acotó.