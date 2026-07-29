El Frente Amplio se solidarizó con Lula tras los insultos que recibió por parte de Milei

La fuerza política sostuvo que resulta “inaceptable que un jefe de Estado tenga este tipo de actitudes de intromisión en asuntos internos de otro Estado”.

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) cuestionó las declaraciones que realizó el fin de semana el presidente de Argentina, Javier Milei, en el marco del lanzamiento de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien fue condenado por liderar una trama golpista contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. En el acto, sin nombrarlo explícitamente, Milei tildó a Lula de “zurdo”, “ladrón” y “presidiario”. Esto provocó malestar en el gobierno brasileño.

Para el FA, “es inaceptable que un jefe de Estado tenga este tipo de actitudes de intromisión en asuntos internos de otro Estado con descalificaciones e insultos a las instituciones y a un presidente electo democráticamente”. La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, en las que Lula se presentará a la reelección, se realizará el 4 de octubre.

En la declaración del FA se sostiene que las afirmaciones de Milei “son incompatibles con los principios que deben respetarse en las relaciones entre estados hermanos y socios en el Mercosur, en tanto revisten una agresión al gobierno democrático de un país”. Del mismo modo, se señala, este tipo de declaraciones “afectan las relaciones bilaterales, tal como ya se constata en el llamado en consulta del embajador brasileño en Argentina”.

“El Frente Amplio de Uruguay expresa su solidaridad con el presidente Lula y los pueblos de Brasil y Argentina” y ratifica “su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática, los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, contra el odio, la discriminación y la violencia”, expresó la fuerza política en la declaración.

Por último, el FA llamó a “defender la democracia frente a los embates de proyectos políticos que buscan dividir a las sociedades, debilitar las instituciones y atacar la convivencia pacífica”.