“Fui la única fiscal que luchó para que estuvieran los allanamientos nocturnos”, afirmó Mónica Ferrero en el Parlamento

La Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio la Rendición de Cuentas, recibió este lunes a una delegación de la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Mónica Ferrero, la fiscal de Corte subrogante. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, además de las cuestiones específicas del proyecto presupuestal que atañen a la Fiscalía, la jerarca se refirió a “la situación del país en cuanto a la violencia que se está desarrollando”; en particular, al crimen organizado, “que trasvasa todo, que no tiene límites”. “Eso nos está tocando y está pegando a los fiscales, que tienen la obligación de investigar los delitos. Ya tenemos tres o cuatro situaciones de fiscales en las que se ha visto amenazada su integridad física”, señaló.

Por lo tanto, Ferrero adelantó que, si a futuro va a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Parlamento, planteará “alguna cuestión para la protección de los fiscales”. Agregó que, “más allá de las preocupaciones”, en algún caso ha “tratado de trasladar a la persona y en otro caso” ha “dejado que viaje y que no se instale en un lugar, por ser el ambiente muy chico; [porque] esas organizaciones saben específicamente dónde vive el fiscal”. “El hecho de viajar lo ayuda si no son distancias muy grandes. Eso lo venimos coordinando bastante bien, por ahora, con la Policía”, añadió.

Más adelante, luego de varias intervenciones y preguntas de los legisladores de la comisión, Ferrero subrayó que no se hará “eco de las cuestiones” que apuntan hacia su persona. “Yo hice la Escuela de Magistrados y me formé en el Poder Judicial; no es que vine por la vida así, sin ningún conocimiento a cuestas”, subrayó. Detalló que se formó en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, en donde hizo “muchos juicios simulados” y allí “grandes docentes” le enseñaron “que no hay que salir a la prensa a defender ningún caso”. “Los dictámenes hablan por nosotros mismos, no hay que hacer aspavientos ni nada”, acotó.

Pero, por otra parte, reconoció que el actual Código del Proceso Penal “capaz que obliga más a salir y explicar el caso, porque es otro tipo de juicio”. Pero subrayó que, por haber sido fiscal letrada penal de Montevideo de Estupefacientes, resolvió cuidar su imagen por sus hijos. “Me cuidé. Y no es fácil lo que me pasó. Tampoco vengo a victimizarme, porque yo adoro mi profesión. Fui para adelante y voy a seguir estando para adelante en lo que me requiera el Estado”, resaltó, en referencia al atentado que sufrió en su casa a fines de setiembre de 2025.

“Todos podemos ser víctimas colaterales”

“¿Qué está pasando en Uruguay? Yo sé que todo lo que estoy diciendo no tendrá que ver con la Rendición de Cuentas, pero, en definitiva, en algún punto lo tiene. No puede ser que no nos demos cuenta de la gravedad de lo que está pasando, porque estamos empezando a tener daños colaterales. Todos tenemos que estar obligados a luchar para salir adelante, porque todos podemos ser víctimas colaterales”, advirtió Ferrero, en referencia al narcotráfico.

La jerarca dijo que les agradece a quienes apoyan su gestión, porque a ella, que viene “de un palo de combate al peor flagelo que hoy tiene Uruguay –como otros países de la región también lo tienen–”, esto le ha servido para endurecerse. “Yo tengo mis propias ideas, pero no las voy a decir en esta comisión. Tengo mis propias ideas de cómo hay que empezar a tener en cuenta ciertas cosas, porque somos muy chiquitos y muchas cosas trascienden, las redes, etcétera, y deberíamos aprender a cuidarnos más”, añadió.

Ferrero recordó que cuando concurrió al Palacio Legislativo por primera vez como fiscal de Corte les advirtió a los parlamentarios “que se cuidaran como políticos, como representantes de la sociedad acá adentro, porque en cualquier momento un narco se les cruza, les muestra el teléfono y les dice: ‘Acá está tu hijo; ojo con lo que vas a firmar’”. “Hice específicamente esa referencia porque fui la única fiscal que luchó para que estuvieran los allanamientos nocturnos. ¿Cómo nos vamos a alejar del contexto que está en la región y no tener el allanamiento nocturno, cuando para los delitos de violencia doméstica hoy se puede entrar de noche para salvar a la mujer de que el marido o la persona equis que está ahí no la mate y no mate a sus hijos?”, señaló la jerarca.

“¿Ustedes creen que los narcos guardan la droga de día en algún lado? Si la guardan, la guardan de noche, porque saben que la norma los favorece. O sea, nosotros tenemos que ir un paso más adelante”, afirmó. Y agregó: “Como yo estoy en una postura en la que casi me matan por representarlos a todos ustedes, a toda la sociedad, donando días y horas de mi vida por un flagelo que hoy nos está consumiendo, no voy a decir algunos otros detalles más, porque también tengo hijos, y mis hijos sufren. Entonces, yo, hasta acá; y les doy las horas enteras que quieran de todo lo que he aprendido en aras de solucionar todo lo que se pueda solucionar”.