Se presentó una denuncia por acoso contra el agresor de la Facultad de Medicina, tras el intento de femicidio

Movilización por el intento de femicidio en la Facultad de Medicina, el 2 de setiembre

Se trata de otra estudiante del establecimiento universitario, cuyo testimonio fue recabado por investigadores de la Policía.

Una estudiante de la Facultad de Medicina presentó una denuncia contra el agresor detenido por intento de femicidio en el anexo del centro educativo. El testimonio fue recabado por la Dirección de Violencia de Género de la Policía luego de la agresión el martes, como parte de la investigación, según informó Subrayado y confirmó la diaria.

Desde el Ministerio del Interior dijeron a este medio que no existen denuncias ni anotaciones previas a nivel policial contra el agresor y que “no se descarta” que surjan nuevas denuncias en la medida en que avance la investigación.

Por otra parte, el joven de 19 años que fue detenido el martes continúa internado en una clínica psiquiátrica de su prestador de salud y aún no ha declarado ante el fiscal especializado en Violencia de Género de 2° turno, Luis Pacheco, quien lleva adelante el caso.