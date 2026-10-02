Caso Cardama: el almirante retirado Jorge Wilson declara este viernes en Fiscalía

El fiscal Gilberto Rodríguez, que subroga la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos de primer turno, citó al almirante retirado Jorge Wilson a declarar en la causa que investiga el proceso de la compra de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) al astillero español Cardama Shipyard para la Armada Nacional, por un total de 82 millones de euros.

Wilson, quien era comandante en jefe de la Armada cuando se llevó a cabo el proceso de compra, declaró ante la comisión investigadora que trató el tema que había sido el capitán de fragata retirado Gerardo Moreira quien le había comentado sobre la posibilidad del astillero español. Moreira, que había sido representante del astillero alemán Lürssen, calificó como “muy conveniente” la oferta de Cardama y, a pedido de Wilson, envió la propuesta a través del Ministerio de Defensa Nacional.

En esas declaraciones, que datan de finales de abril, Wilson dijo que en total se consideraron ocho propuestas y asumió la responsabilidad de la decisión a favor de Cardama. “La decisión de recomendación al ministro era del comandante en jefe. Tomé en cuenta las opiniones, pero la decisión final me correspondía a mí y por eso decidí [que fuera] Cardama”. “¿Por qué le hago la recomendación al ministro de Cardama? Porque era el que más capacidades operacionales mantenía en comparación con las ofertas de las otras unidades”, señaló.

Según dijo, una vez avanzado el proceso, le llamó la atención que la empresa mantuviera el precio, pese a que los requisitos de la Armada aumentaban. “Era un niño frente a una juguetería que pedía esto y le decían que sí. Eso hacía que el valor en capacidades militares fuera el mejor, y si el precio convenía, a nosotros nos venía bien”, señaló ante la comisión parlamentaria.

En la investigación penal ya declararon por esta causa los abogados José Miguel y Carlos Delpiazzo, quienes fueron consultados sobre el proceso por el que fueron contratados como consultores y, en particular, por su rol al asesorar a las autoridades del ministerio sobre la validez de la garantía de Eurocommerce presentada por Cardama, que finalmente resultó ser falsa.

Según supo la diaria, la semana que viene continuarán las declaraciones en la Fiscalía por el caso con el llamado a otros almirantes y efectivos de la Policía Científica para explicar aspectos técnicos de la investigación.