Gustavo Penadés fue imputado con prisión preventiva por múltiples delitos sexuales. El senador fue formalizado por once delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor, todos en reiteración real.

Penadés estará encarcelado mientras continúe la investigación. La Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo de la fiscal Alicia Ghione, tiene un año para presentar la acusación contra el político. Este plazo podrá prorrogarse por otro año más si la Fiscalía lo solicita.

Durante la audiencia de este martes ante la jueza de 36° Turno, Marcela Vargas, la fiscal Ghione sostuvo el pedido de prisión preventiva con base en los riesgos procesales, dado el lugar de poder que ocupa Penadés y los contactos que tiene. Se tomó en cuenta que puede existir un amedrentamiento contra las víctimas, de quienes se buscó conocer la identidad; también la posibilidad de la fuga o el entorpecimiento de la investigación. Además, por los delitos imputados, la ley de urgente consideración establece que es obligatorio que la Fiscalía plantee la prisión preventiva como medida cautelar.

La defensa se opuso a este pedido, apeló y solicitó que se aplique una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria, lo que fue rechazado por la jueza, que optó por la prisión preventiva, acompañando la postura de la Fiscalía.

“No tengo miedo a nada”, dijo Penadés al llegar a la audiencia sobre la posibilidad de ser encarcelado. Además, el exsenador sostuvo que cuenta con “la tranquilidad de la inocencia”.

Por su parte, Sebastián Mauvezin, exprofesor del Liceo Militar, señalado como reclutador de los adolescentes, también resultó imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real. También se dispuso su prisión preventiva mientras continúa la investigación.

“Un político que abusó sexualmente y de su poder”

Entre las once víctimas que declararon contra Penadés hay adolescentes y adultos. La primera víctima en hacer pública esta situación fue Romina Celeste Papasso, correligionaria de Penadés. Las otras diez víctimas son varones y existen distintas temporalidades en cuanto a cuándo fueron los hechos. No se descarta que haya más víctimas.

Tras conocerse la imputación de Penadés, Papasso publicó un comunicado en sus redes sociales en el que planteó que Penadés es “un político que abusó de varios menores de edad durante toda su vida” y que “no sólo lo hacía sexualmente”, sino que “también lo hacía abusando de su poder como político”.

“Quiero contarles que jamás me arrepentí de ser la primera denunciante y dar lugar a que se iniciara una investigación”, dijo Papasso, que a su vez señaló: “No les voy a negar que los primeros meses fueron muy difíciles porque él me amenazó con que me iba a denunciar y además tenía el apoyo de todas las autoridades”. Tanto el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respaldaron públicamente a Penadés cuando se hizo pública la denuncia de Romina. A la luz de los hechos, pero previo a la audiencia, este martes Heber planteó que este “es un tema personal que él tendrá que aclarar en la Justicia, no sólo ante la opinión pública, sino también a quienes teníamos relación con él”.

“No fue fácil. Yo no tenía pruebas de lo que estaba denunciando. Quiero decirles que siempre fui con la verdad y dejé todo en mi vida por esta causa. No sólo por mí, también por las otras víctimas. Tenía que estar fuerte porque es un tema muy sensible para toda la sociedad”, afirmó la denunciante, que enfatizó en que “no fue fácil enfrentarme contra el poder”.

A su vez, rechazó la denuncia que recibió en los últimos días de los abogados de los imputados, en la que se plantea que ella falsificó chats: “Nunca creé ningún tipo de chat. Fui compartiendo por Twitter la misma información pública que iba saliendo en redes sociales”.

Finalmente, Papasso resaltó: “Estoy muy conforme con la investigación de la Fiscalía”. Y acotó: “Sé que no tienen nada para defenderse y fracasaron en su defensa. Entonces van a atacarme y yo me voy a defender”. La militante del Partido Nacional aseveró “estar pronta para defenderse”.

Una estafa procesal

La fiscal Ghione dijo que se basó “en muchísimos riesgos procesales”: “En amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas, en lo que entendemos es una estafa procesal porque el plan del que hablaba el senador Penadés desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho, tenemos un jerarca del Instituto Nacional de Rehabilitación detenido desde las 19.00 horas del día de hoy”, que es el director del Comcar, Carlos Tarocco, según informó la fiscal. Fue detenido por ser parte del armado de un plan de Penadés contra las víctimas. La fiscal detalló cómo se estaba armando el plan e indicó que se descarta de momento que esta investigación pase a Crimen Organizado.

Ghione explicó tras la audiencia que “las diferencias en los delitos tienen que ver con los tiempos y los años, de cuáles eran los tipos penales que estaban vigentes a la época que iban ocurriendo los hechos”. “El delito de desacato es porque una de las víctimas, que no quiero reiterar ahora su nombre, tenía una identidad reservada, y el senador Penadés, a través de un programa radial, que ustedes ya sabrán cuál es, con fecha 3 de julio, develó la identidad de la víctima”, explicó la fiscal. “Incumplió una medida judicial”, enfatizó.

“El reporte de Meta, que recién lo obtuvimos la semana pasada, lo pusimos a disposición de la defensa, arroja un correo electrónico, y ese correo electrónico corresponde a un preso que dice que es amigo de Romina, y que Romina le habría manejado el correo. Esa es la información del chat sobre el preso”, sostuvo la fiscal, que agregó que el hombre está privado de su libertad en el interior del país.

La fiscal confirmó que “víctimas denunciaron, más que autos extraños, denunciaron seguimientos concretos que también tienen que ver con la pieza que aún tenemos reservada”, y también consignó que vio un auto en su casa y cuando intentó sacar una foto, se fueron.

Según el auto de formalización del Poder Judicial, se indicó que se practique una pericia médico forense a Penadés para que “el médico se sirva determinar si el imputado puede ser ingresado a un centro carcelario” y que esto se acompañe de su historia clínica. Además, fue embargado por 25 millones de pesos y se dispuso la suspensión del ejercicio en funciones públicas o privadas en el área educativa, la salud y de todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. También de la patria potestad. Lo mismo para Mauvezin. En su caso, el embargo es por tres millones de pesos.