Gandini y su esposa no declararon ante Jutep el crédito como acreedores en Conexión Ganadera

El director por la oposición de la ANP dijo que no lo incorporaron porque lo dieron “todo por perdido”.

El director por la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, en su última declaración ante la Junta de Transparencia y Ética Pública no declaró 84 vacas por más de dos millones de pesos y, sin embargo, se presentó junto con su esposa, Laura Scalabrino Muga, para cobrar como acreedores de Conexión Ganadera.

El semanario Búsqueda informó que el exsenador nacionalista incluyó en su declaración de 2023 el detalle de las vacas y el monto, pero no lo hizo en la siguiente declaración en 2025. Consultado por el semanario, Gandini dijo que lo había declarado previo al concurso de Conexión Ganadera y no después, porque lo dieron “todo por perdido”.

Al respecto, sobre el dinero recuperado, dijo: “Cuando ingrese, si ingresa, será bancarizado, como fue integrado, y se declarará. Ahora no tenemos nada para declarar”.

En total, las vacas fueron valuadas por 62.000 dólares aproximadamente y, según informó el semanario, en la primera devolución Gandini y su esposa cobrarán 3.000 dólares.

En las últimas horas, trascendió un mensaje que Pablo Carrasco envió el 19 de agosto de 2021 a su equipo con relación al vínculo con Gandini, cuando estaban negociando el contrato. “Estimados, quiero que le den prioridad importante a Jorge Gandini con su pedido. Es alguien que en cualquier momento podemos necesitar”, señala el texto al que accedió la diaria.