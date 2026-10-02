Caso Cardama: el almirante retirado Jorge Wilson dijo al fiscal que eligió el astillero español por ser la mejor oferta

La semana que viene declararán el contralmirante Gustavo Musso, exjefe del Estado Mayor de la Armada, y el contraalmirante Mario Vizcay, quienes integraron la Junta de Almirantes durante el proceso de selección de las ofertas.

El fiscal Gilberto Rodríguez, que subroga la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos de primer turno, tomó declaración al almirante retirado Jorge Wilson por la causa que investiga el proceso de compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama Shipyard para la Armada Nacional, por un total de 82 millones de euros.

Según supo la diaria, Wilson declaró en calidad de testigo por unas dos horas ante el fiscal Rodríguez, en una instancia en la que también participó el abogado de los denunciados, Gustavo Bordes. Wilson, quien era comandante en jefe de la Armada cuando se llevó a cabo el proceso de compra, declaró ante el fiscal que eligió el astillero español por tratarse de la mejor oferta y centró su declaración en los aspectos técnicos de la propuesta que la hacían superior a las demás.

El ex comandante en jefe explicó cómo fue el proceso de selección y dijo ante el fiscal que no vio nada anormal, salvo la receptividad de Cardama ante las sugerencias que hacían.

Durante su comparecencia ante la comisión investigadora parlamentaria, a finales de abril, Wilson declaró que fue el capitán de fragata retirado Gerardo Moreira quien le había comentado sobre la posibilidad del astillero español. Moreira, que había sido representante del astillero alemán Lürssen, calificó como “muy conveniente” la oferta de Cardama y, a pedido de Wilson, envió la propuesta a través del Ministerio de Defensa Nacional.

En esas declaraciones, Wilson dijo que en total se consideraron ocho propuestas y asumió la responsabilidad de la decisión a favor de Cardama. “La decisión de recomendación al ministro era del comandante en jefe. Tomé en cuenta las opiniones, pero la decisión final me correspondía a mí y por eso decidí [que fuera] Cardama”. “¿Por qué le hago la recomendación al ministro de Cardama? Porque era el que más capacidades operacionales mantenía en comparación con las ofertas de las otras unidades”, señaló.

Según dijo, una vez avanzado el proceso, le llamó la atención que la empresa mantuviera el precio, pese a que los requisitos de la Armada aumentaban. “Era un niño frente a una juguetería que pedía esto y le decían que sí. Eso hacía que el valor en capacidades militares fuera el mejor, y si el precio convenía, a nosotros nos venía bien”, reconoció ante la comisión parlamentaria.

En la investigación penal ya declararon por esta causa los abogados José Miguel y Carlos Delpiazzo, a quienes se les preguntó sobre el proceso por el que fueron contratados como consultores y, en particular, por su rol al asesorar a las autoridades del ministerio sobre la validez de la garantía de Eurocommerce presentada por Cardama, que finalmente resultó ser falsa.

Según supo la diaria, la semana que viene continuarán las declaraciones en la Fiscalía por el caso con el llamado a varios miembros de la Armada, entre ellos el contralmirante Gustavo Musso, exjefe del Estado Mayor de la Armada, y el contraalmirante Mario Vizcay, ambos integrantes de la Junta de Almirantes durante el proceso de selección de las ofertas. Además, declararán efectivos de la Policía Científica para explicar aspectos técnicos de la investigación.