Valenti declaró en Fiscalía por denuncia en su contra por difamación

El director de Uypress anunció que denunciará penalmente a Lacalle Pou por la compra de las patrulleras oceánicas a Cardama.

El director general del medio uy.press, Esteban Valenti, concurrió este viernes por la mañana a una audiencia ante la Fiscalía General de la Nación por la denuncia por difamación cursada por el exministro de Defensa Nacional Javier García en su contra.

Valenti publicó en los últimos meses Cardamagate, un libro en el que reconstruye el proceso de contratación del astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y que el autor cataloga en el subtítulo como “la mayor estafa a la Armada Nacional en Uruguay”.

Sin embargo, la denuncia realizada no obedece a la publicación del libro, sino a una serie de posteos que efectuó en redes sociales contra el exministro. En una publicación de uy.press, Valenti expresó que la comparecencia, que duró una hora, se realizó de acuerdo con sus “expectativas”. El director general del medio aseguró que le recomendaron evitar el uso de “calificativos insultantes” contra quienes describió como “los participantes de la festichola millonaria de la compra de las dos patrullas oceánicas”. “He reafirmado ante la fiscal que aunque dispongan de una fuerza de tanques frente a mi casa yo voy a seguir opinando”, afirmó.

En diálogo con la diaria, Valenti destacó el hecho de que pueda continuar expresándose sin otras limitaciones que las descritas, ya que si bien reconoció “el derecho de las personas a indignarse […] y presentar una denuncia por difamación e injurias”, a su parecer, este no puede socavar aquellos de “la palabra” y “la opinión”.

En las últimas horas Valenti anunció en Caras y Caretas su intención de denunciar penalmente al expresidente de la República Luis Lacalle Pou, dado lo que entiende que es su responsabilidad en los hechos que llevaron a la frustrada adquisición de las patrullas oceánicas.

Consultado al respecto por este medio, Valenti dijo que cuenta con suficiente documentación a efectos de darle tracción a la denuncia. Dijo estar “profundamente consustanciado” con las críticas a “las cosas” que entiende que “están mal” e hizo énfasis en el rol que el exmandatario juega en el proceso de adquisición de las patrullas. “No hay ni que demostrarlo, en todos los debates parlamentarios, en las comisiones, estuvo bien claro que el principal responsable era él”, resumió.