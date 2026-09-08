Perciballe sobre dichos de Ferrero: “Se desmerece el trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad”

La fiscal de Corte dijo en el Parlamento que dicha fiscalía “no se va a eliminar, pero se le van a agregar competencias”; el fiscal dijo que Uruguay tiene la “obligación internacional” de fortalecer su fiscalía.

El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, dijo que los dichos de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, la semana pasada, generaron “preocupación” en el equipo.

La fiscal de Corte dijo que iba a “hacer un sondeo de las fiscalías que tengan menos causas” y va a “empezar a anexar materias conexas y van a tener que trabajar más”. “Hay que cumplir con el servicio y no voy a tener una fiscalía de alto costo, con 20 causas durante todo el año, cuando hay otras que tienen 1.500 casos en la bandeja”, agregó.

En ese marco, adelantó que “la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad no se va a eliminar, pero se le van a agregar competencias”, y reiteró que no se puede “seguir con una fiscalía que tenga tantos casos, mientras los otros están yendo todos los días al juzgado, con una eterna cantidad de casos”.

En diálogo con la diaria, Perciballe dijo que es un error decir que su fiscalía solamente tiene 20 causas, porque maneja entre “100 y 120 causas por el viejo Código del Proceso Penal y 25 en investigación en el nuevo código”. “A eso se debe sumar que hay 15 prófugos y cada uno tiene entre cuatro y cinco causas, entonces estamos hablando de números importantes”. “También, implícitamente, se desmerece el trabajo de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que ha sido reconocida por las víctimas y por los organismos internacionales”, cuestionó.

Perciballe señaló que Ferrero, con sus dichos, no tuvo en consideración la sentencia del caso Maidanik versus Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se obliga al Estado a robustecer a la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. “¿Estas declaraciones fortalecen a la fiscalía?”, cuestionó Perciballe, quien agregó que integrantes de la corte vendrán el 23 de setiembre a evaluar el cumplimiento de las obligaciones en torno a la sentencia.

En concreto, los artículos 253 y 254 establecen que se deberán adoptar las acciones correspondientes para “fortalecer la capacidad de actuación de la fiscalía especializada, mediante la provisión a la misma de mayor personal y/o presupuesto, así como de cualquier otro recurso que se estime pertinente”. Perciballe acotó que “se dice que ‘se va a mantener’ como si fuese una voluntad. Hay una obligación internacional; cómo va a ponerse en cuestionamiento la actuación de la fiscalía y su propia existencia”.

Ferrero: “No me pueden decir que estoy mal”

Durante su comparecencia ante el Parlamento, Ferrero dijo que las fiscales de Homicidios van “a la sangre todos los días”, y enumeró que tienen “que ir al lugar, ver la sangre de otra persona, el dolor de otra persona y, encima, ir al juzgado a pelear por esa víctima a la que están representando en audiencia”, ya que no pueden resolver el caso por proceso abreviado. “Entonces, si una fiscalía tiene tres, cuatro o 20 casos –no sé– y la otra 300 y tiene que hacer todo esto, no me pueden decir que estoy mal; es la triste realidad”, sintetizó.

Al respecto, Perciballe respondió que el funcionamiento de su fiscalía es “totalmente diferente” al de otras fiscalías y puntualizó que, en primer lugar, es la única que tiene competencia nacional. “Estamos en todo el país y tenemos audiencias en todo el país”, dijo, y mencionó, a modo de ejemplo, el juicio por torturas en San Javier en 1980 y 1984, que se desarrolló el año pasado e investigó las torturas cometidas en Los Vagones en Canelones en 2022, y el de la causa por torturas contra unos 20 militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas en el ex Batallón de Infantería 6 de San José en 2023.

También explicó que su fiscalía “permanentemente” debe responder ante los recursos de casación que llegan a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). “Eso no pasa habitualmente en otras fiscalías. Nosotros tenemos todas las instancias. Si tenés 100 causas, tenés 100 causas que van a llegar a la SCJ con un recurso de casación. Eso ya de por sí significa un trabajo enorme”, explicó.

Asimismo, Perciballe acotó que la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad trabaja con causas del viejo y nuevo Código del Proceso Penal, algo que no sucede con las otras fiscalías. Además, por la Ley 19.822 tiene la obligación de colaborar con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos.