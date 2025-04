El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, se refirió este martes en rueda de prensa a la información divulgada en la mañana por el programa La Pecera, de Azul FM. Allí se informó que Arim construyó su vivienda de veraneo en Solís en 2016 pero no la declaró ante la Dirección Nacional de Catastro.

El director de la OPP remarcó, por el contrario, que desde el primer día “se declaró absolutamente todo”. “En el año 2015 a 2016 comencé una obra para hacerme una casa de veraneo, con todos los permisos, tanto de la Intendencia Municipal de Maldonado, como del Banco de Previsión Social (BPS). No se colocó ni una piedra, ni se hizo un pozo sin antes, previamente, solicitar las autorizaciones correspondientes y generar las inscripciones que correspondan tanto en el BPS como en la Intendencia Municipal”, sostuvo.

Contó que a partir de ese momento “la obra se desarrolló en varias etapas y se han pagado absolutamente todos los tributos”. “La casa está totalmente declarada en el BPS, no se construyó un metro cuadrado sin que hubiera los registros del caso”, remarcó. Acotó que inclusive hubo una inspección del BPS “que acredita que los tributos abonados y que los aportes realizados corresponden con las características del inmueble que ha sido construido”.

Respecto al Impuesto a Primaria, que según el programa La Pecera correspondía que se hubiera pagado desde 2016, Arim consideró que “estamos hablando de otro tipo de situación” porque “no tiene final de obra” la vivienda y “en la medida en que no hay final de obra, no correspondía pagar el Impuesto de Primaria”. Señaló que la casa no tiene final de obra porque tiene “problemas constructivos” que requieren “una inversión”. “Falta resolver algunos problemas estructurales, que tienen que ver fundamentalmente con una situación de filtración de agua y otro tipo de elementos”, explicó, y dijo que están “todavía haciendo planes para hacer algunas intervenciones que nos permitan solucionar esos problemas que no se lograron solucionar durante el proceso de obra”. Pero enfatizó que “absolutamente toda la obra se realizó haciendo todos los aportes correspondientes”.

Sobre la información manejada en el programa de que la casa tendría 127 metros cuadrados, indicó que no sabe “francamente de dónde surge” esa información, y dijo que los metros construidos son aproximadamente 70 u 80.

Respecto a la disposición de la intendencia, mencionada en el programa, de que no pueden habitarse las casas que no tengan final de obra, Arim confirmó que la han habitado y acotó que también la ha alquilado, y dijo que desconocía esa disposición. “Francamente, eso no tengo idea. Nosotros en la medida que la casa fue habitable la fuimos utilizando, y esa es la situación que hoy tenemos”, indicó.

Arim dijo que todavía no habló con el presidente Yamandú Orsi sobre el tema. Consultado sobre si pensaba renunciar por este caso, afirmó que en este momento está “trabajando y estoy desarrollando todas mis actividades”. “Este es un cargo de confianza y como tal siempre estamos disponibles a lo que el Presidente considere pertinente. Lo que tengo es la absoluta tranquilidad personal de que esa obra fue hecha no solamente de buena fe, sino tomando todos los recaudos, absolutamente todos los recaudos para antes de empezar la obra hacer las declaraciones correspondientes ante la Intendencia Municipal y ante el BPS. Se hicieron todos los aportes y eso también está registrado como corresponde en ambas instituciones”, insistió.

“Yo tengo la enorme tranquilidad de no haber incurrido en ningún elemento que implique ocultar ni esta propiedad ni esta obra”, concluyó.