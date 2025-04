El programa La Pecera, de Azul FM, informó este martes que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, no regularizó ante la Dirección Nacional de Catastro su casa de veraneo en el balneario Solís. Arim adquirió el terreno de 898 metros cuadrados en 2011 y entre 2015 y 2016 construyÓ la vivienda, pero no presentó formalmente la finalización de obras. Según se mencionó en el programa, no está permitido legalmente ocupar la vivienda si no se concedió la habilitación del final de obras correspondiente.

Durante el programa se informó que según Catastro, en el terreno figuran construidos 24 metros cuadrados, cuando la casa tiene un tamaño mayor. Además, señalaron que según la solicitud de inicio de obras, se planificaba construir una vivienda de 127 metros cuadrados.

Según el programa, debido a los escasos metros construidos declarados, la vivienda de Arim no paga el impuesto de Primaria, pero le correspondería hacerlo porque tiene un tamaño –y, por consiguiente, un valor– mayor.

Consultado este mediodía sobre el asunto por la prensa, el presidente, Yamandú Orsi, se limitó a señalar que no tiene “bien claro” lo sucedido y acotó que Arim brindaría declaraciones.

El director de la OPP dio una rueda de prensa minutos después en la que sostuvo que declaró “absolutamente todo” desde “el primer día” y remarcó que la obra está en regla. En respuesta a las consultas del programa La pecera, este martes en la mañana, Arim había respondido por mensajes de Whatsapp que no regularizó su casa porque todavía no la terminó. “Le faltan varios detalles para darle el final de obras, porque no lo solicitamos hasta tratar de resolver lo que queda”, señaló.