Sector de Bordaberry busca prisión domiciliaria para mayores de 65 años condenados por hechos de “hace más de 30 años”

Con la firma de Juan Martín Jorge, diputado de Vamos Uruguay, la propuesta se presentó como un aditivo a la Rendición de Cuentas; generó “sorpresa” entre los propios colorados y no será votada por el FA y el Partido Independiente.

El Frente Amplio (FA) “no tienen los huevos” para darles la prisión domiciliaria a los militares presos en Domingo Arena, comentaba días atrás el senador colorado y líder de Vamos Uruguay (VU) Pedro Bordaberry en el marco del ciclo de conferencias “La justicia en debate”, organizado por el senador colorado Gustavo Zubía. En esa instancia, el legislador también anunció que presentaría un artículo aditivo en la Rendición de Cuentas para otorgar el excarcelamiento a los mayores de 70 años y afirmó que “no es una cuestión de beneficio para nadie, sino de justicia para todos”.

Finalmente, no fue el propio Bordaberry quien presentó el aditivo, sino Juan Martín Jorge, diputado de su sector. la diaria accedió a la propuesta legislativa –sobre la que informó El País– donde se establece que “toda persona imputada o condenada en un proceso penal por hechos cuyo inicio de consumación ocurrió hace más de 30 años y que tenga 65 años o más de edad podrá solicitar la prisión domiciliaria”.

Según se detalla, la mencionada solicitud deberá presentarse ante un juez, quien dará lugar a que sea la Fiscalía la que controle “si se dan los presupuestos con respecto a la edad exigida para otorgarla y la antigüedad de inicio de consumación del hecho”. A partir de allí sería el juez quien “dispondrá preceptivamente la prisión domiciliaria con independencia de cualquier otro requisito establecido”.

“El régimen de prisión domiciliaria previsto será aplicable a todos los procesos con independencia del texto normativo por el que se tramitan”, detalla la iniciativa.

El análisis y la sorpresa

En paralelo al intenso tratamiento de la Rendición de Cuentas, este aditivo cosechó el primer apoyo. Fue la senadora nacionalista Graciela Bianchi quien expresó a través de su cuenta de X: “Coincido con Pedro Bordaberry. Tengo pronto el proyecto de ley”. Desde la bancada de Diputados de su partido, sin embargo, se transmitió a la diaria que aún no se ha “tomado posición”. Concretamente, el representante Pablo Abdala indicó que se espera mantener una reunión para marcar una visión conjunta sobre el tema.

Debe tenerse en cuenta que también desde filas nacionalistas el hoy presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, había propuesto a mediados del año pasado un proyecto de ley que proponía prisión domiciliaria preceptiva a partir de los 70 años en caso de crímenes cometidos antes de 1985. Sobre finales de año, fue el propio Bordaberry quien planteó directamente otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 75 años condenados por crímenes de la dictadura.

Más allá de este antecedente, fuentes parlamentarias coloradas reconocieron a la diaria que la propuesta tomó por “sorpresa” a los representantes del partido, incluso a algunos dentro del sector VU. Si bien aún no se tomó posición, algunos actores políticos colorados –por fuera del sector de Bordaberry– entienden que “un tema altamente sensible” como este “debe abordarse de otra manera”.

Recientemente, luego de las expresiones de Bordaberry en el ciclo de conferencias “La justicia en debate”, ya habían quedado evidenciadas las diferencias a la interna colorada sobre este tema. Concretamente, la Unión de Jóvenes Reformistas, sector que en las internas coloradas apoyó a Andrés Ojeda, declaró mediante un comunicado que “la Justicia debe actuar con independencia, libre de presiones políticas y de soluciones dictadas por coyunturas o conveniencias circunstanciales”.

Marcando su posición contraria a la iniciativa de Bordaberry, el mensaje complementó: “Los delitos de lesa humanidad constituyen algunas de las violaciones más graves que puede sufrir una sociedad. Las víctimas, sus familias y la búsqueda permanente de la verdad y la justicia merecen el compromiso indeclinable del Estado uruguayo y de toda la sociedad”.

Desde Cabildo Abierto (CA) aún no se conocen reacciones respecto del aditivo recientemente presentado. El diputado Álvaro Perrone dijo a la diaria que no hará comentarios hasta mañana, cuando el aditivo se vote en cámara. Días atrás el líder del partido, Guido Manini Ríos, recogió a través de su cuenta de X los dichos de Bordaberry con respecto a que el FA “no tienen los huevos” para avanzar en la prisión domiciliaria para los detenidos en Domingo Arena. A través de la red social el exsenador enfatizó que “lamentablemente tampoco los tuvieron blancos y colorados para votar nuestro proyecto que hubiera dado la prisión domiciliaria a quienes son víctimas de una infame venganza”.

Manini, en ese caso, recordó una iniciativa cabildante presentada en 2021 que proponía prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles. “Fue hace 5 años y en la coalición teníamos las mayorías. Hoy solo se aprobará si el FA lo quiere”, complementó Manini a través de X.

El FA está en contra de la propuesta del diputado Jorge. La representante Inés Cortés definió a la iniciativa como “demagogia pura”. Desde el Partido Independiente, el diputado Gerardo Sotelo también confirmó a este medio que no votará la propuesta.