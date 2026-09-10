Terminal Cuenca del Plata presentó formalmente al Poder Ejecutivo el pedido de esencialidad para el puerto

Solicitaron al Ministerio de Trabajo que determine las prestaciones “cuya interrupción puede comprometer la vida, la salud o la seguridad de las personas, la seguridad de las operaciones o la preservación sanitaria de cargas”.

A menos de un día para que finalice el plazo establecido por el Poder Ejecutivo para que las partes lleguen a acuerdos, continúan sin avances las negociaciones entre los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa, cuya accionista mayoritaria es la multinacional belga Katoen Natie.

Y es que, a pesar de los intentos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), según supo la diaria, las partes aún no llegan a acuerdos en los tres principales diferendos que existen entre la última propuesta que presentó la empresa en el mes de agosto y la contraoferta del sindicato, que busca una reducción de la duración del convenio colectivo de cinco a dos años, la instalación de un sistema de guardias gremiales y la aplicación de la cláusula de paz previamente acordada en los Consejos de Salarios, cambios que TCP entiende inconvenientes en términos económicos.

En ese sentido, este jueves la empresa finalmente hizo entrega formal del pedido de esencialidad –algo que ya había anticipado mediante un comunicado público el martes– al MTSS. En el documento, al que accedió la diaria, TCP aborda varias consideraciones, que comienzan por el hecho de que el vencimiento del anterior convenio colectivo en mayo de este año derivó en “sucesivas propuestas con el propósito de alcanzar un acuerdo responsable y sostenible” y concluyó con la versión definitiva ya mencionada.

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Desde la empresa consignaron que dicha iniciativa “contempla mecanismos de prevención de conflictos y la obligación de establecer una guardia que permitiera sostener la atención de buques, gates y procesos vinculados con contenedores llenos, vacíos y refrigerados”, pero que, “no obstante, durante el proceso se reiteraron paralizaciones totales y parciales”. Es así que denunciaron que el conflicto llevó a 36 días de “afectaciones operativas severas, circunstancia que evidencia la prolongación y recurrencia del conflicto”.

También agregaron que la guardia gremial dispuesta por el sindicato a principios de semana “fue definida unilateralmente por la organización sindical y resultó objetivamente insuficiente para asegurar las prestaciones mínimas requeridas“, y que, en esa línea, la experiencia “demuestra que la mera existencia de una guardia gremial no asegura, por sí sola” su continuidad. “La insuficiencia de un eslabón operativo puede impedir o comprometer la atención segura de buques, el movimiento de cargas sensibles, el mantenimiento de contenedores refrigerados, la circulación interna y la respuesta frente a contingencias”, se advierte en el comunicado remitido al Poder Ejecutivo este jueves.

De esa manera, y con base en una diversidad de disposiciones legales, desde la empresa solicitaron al MTSS que determine de manera urgente “cuáles son las prestaciones desarrolladas en la terminal cuya interrupción puede comprometer la vida, la salud o la seguridad de las personas, la seguridad de las operaciones o la preservación sanitaria de cargas sensibles”. También que, “de configurarse los presupuestos legales, declare mediante resolución fundada” aquellas que revistan esencialidad en el marco de las medidas de conflicto, determinando “los turnos de emergencia, servicios mínimos y dotaciones indispensables para asegurar su efectivo mantenimiento”.

“TCP reitera su disposición a continuar participando en todas las instancias de negociación colectiva y diálogo institucional tendientes a la celebración de un nuevo convenio colectivo, siendo que la presente petición se formula sin perjuicio de dichas instancias y con el exclusivo propósito de asegurar la continuidad de las prestaciones indispensables y la tutela de los bienes jurídicos comprometidos”, se concluye en la misiva.