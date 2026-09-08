Katoen Natie pidió que se declare la esencialidad de los servicios portuarios de transporte de carga

Tras la medida sindical de este lunes que afectó la actividad en la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo, y en la previa de una nueva instancia tripartita que se lleva a cabo este martes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la empresa belga Katoen Natie –propietaria mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP)– comunicó que a partir de las 15.00 se retomará la operativa y que dio “instrucciones para solicitar formalmente a las autoridades competentes la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga contenerizada”.

Según un mensaje que consignaron en redes, el sindicato TCP-Nelsury comunicó que se retomaría el funcionamiento normal de la terminal y que desde la empresa convocarán al “personal necesario para restablecer plenamente las actividades”. El trabajo se interrumpió este lunes por la mañana y el sindicato convocó a una asamblea a las 14.00 tras la que presentó una contrapropuesta de convenio colectivo.

“Las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas han afectado severamente la operativa, generando importantes perjuicios a TCP, sus clientes, los usuarios del puerto y toda la cadena logística”, planteó la empresa. En ese sentido, optó por solicitar la declaración de esencialidad a las autoridades competentes y advirtió que la “adopción, oportunidad y alcance” de la medida “quedarán exclusivamente a criterio de dichas autoridades, de acuerdo con la evolución de la situación”.

En tanto, TCP indicó que continuará “analizando las medidas administrativas y legales que correspondan para proteger la continuidad de los servicios, determinar responsabilidades y reclamar los perjuicios ocasionados”. El lunes, el senador blanco Javier García solicitó que se declare la esencialidad de la actividad, pero el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que era una “cosa que no nos pide la empresa”, según una rueda de prensa que consignó en redes el periodista Leonardo Sarro. “Estamos cerca de que se firme un acuerdo”, agregó el jerarca.

ITPC reporta pérdidas estimadas “de entre 400.000 y 500.000 dólares diarios”

En tanto, el lunes también circuló un comunicado de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) en el que expresó su “preocupación por la interrupción prolongada de la actividad portuaria derivada de los conflictos laborales” en TCP.

En una postura similar a lo planteado por Katoen Natie, ITPC consideró que la guardia gremial que dispuso el sindicato era “insuficiente para garantizar una operativa adecuada”, algo que termina “afectando profundamente la actividad del transporte de carga”. “En la práctica, se han registrado demoras de hasta 18 horas para el ingreso de camiones al puerto, con pérdidas estimadas para el sector de entre 400.000 y 500.000 dólares diarios en facturación”, señalaron.

Además, argumentaron que la existencia de una guardia gremial podría generar la “percepción equivocada de que el puerto está operativo con normalidad” entre clientes y usuarios de la terminal, siendo que en realidad “el servicio que se está prestando es insuficiente”, además de que agrega “incertidumbre y nuevos perjuicios a la actividad”. En ese sentido, exhortaron a las partes a alcanzar un acuerdo para restablecer la operativa.