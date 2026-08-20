Proyecto de ley de competitividad: Senado avanza “contrarreloj“ con el objetivo de que se apruebe la semana próxima

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la mitad del articulado, mientras la oposición advierte que lo que el plenario sancione sin acuerdo “no será acompañado en Diputados”

Este miércoles la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores avanzó en el tratamiento del proyecto de ley de competitividad y reducción de costo de vida con la aprobación de más de 120 artículos. Asimismo, durante la jornada recibió a autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central del Uruguay (BCU), la Dirección General Impositiva, la Dirección Nacional de Aduanas y la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

Según explicó a la diaria el senador oficialista Eduardo Brenta, el objetivo de estas comparecencias era “aclarar” algunos puntos de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo y también recibir algunos sustitutivos que introdujo la cartera encabezada por Gabriel Oddone a partir de aportes que fueron hechos durante la recepción de opiniones en el ámbito legislativo.

Según supo la diaria, tanto los representantes del oficialismo en la Comisión de Hacienda como también los que integran los partidos de la Coalición Republicana se reunieron de forma separada durante la tarde del miércoles para terminar de ajustar detalles y aprobar este jueves en comisión el resto del articulado. El senador colorado Robert Silva dijo a la diaria que se viene realizando un trabajo “a contrarreloj” dadas las pretensiones del Frente Amplio (FA) de alcanzar una sanción definitiva en cámara alta el miércoles 26.

El legislador indicó que la oposición viene trabajando en “aditivos y sustitutivos” para este proyecto de ley que tienen “un fuerte foco en hacer efectiva la desregulación de algunos sectores”. De todos modos, Silva aseguró que también se está buscando actuar en “defensa” de figuras como “el secreto bancario” y “secreto tributario” que podrían verse afectados según lo dispuesto en algunos artículos.

Con relación a esto, vinculado al impulso de las “finanzas abiertas”, en rueda de prensa la senadora Liliam Kechichian destacó que desde el BCU se dejó en claro que “el secreto bancario está asegurado” dado que para manejar información personal se necesita “autorización expresa” del involucrado.

Por último, y en referencia al modo de trabajo, Silva puso énfasis en “la cantidad de temas que aborda” la iniciativa del Ejecutivo, y recordó que en una situación similar durante el tratamiento de la ley de urgente consideración, el FA se “quejó hasta el hartazgo”.

“No estamos haciendo ningún berrinche respecto de los plazos que el gobierno nos ha impuesto con su mayoría en el Senado, pero advertimos que aquellas cosas que nos parezcan trascendentes y no llegamos a acuerdo en este ámbito no serán acompañadas en Diputados”, adelantó el senador.

Los sustitutivos de MEF

Brenta destacó que una de las cuestiones “más interesantes” que restan ser aprobadas, y sobre las que se detuvo el MEF con algunas modificaciones, es la creación de un Sistema de Finanzas Abiertas. Esta propuesta tiene como punto central, según se deja constancia en la exposición de motivos, habilitar “un uso más eficiente, seguro y consentido de la información”.

Brenta explicó que se trata de algo “nuevo” para el país y valoró su discusión dado el impacto que puede tener en “el acceso al crédito de los sectores que normalmente no acceden”. Explicó que un mayor y mejor acceso de la entidad crediticia a la información “va a bajar mucho el riesgo”, posibilitando la habilitación del crédito y evitando esquemas que son usados en la actualidad, como los “créditos gota a gota”.