Sanguinetti: a Cabildo Abierto “lo distancia” de su base electoral acordar con el Frente Amplio

El expresidente de la República consideró que “lo que ha buscado el general Manini es volver a tener presencia, mostrar que Cabildo existe y que hay una unidad entre el liderazgo político y los diputados”.

El expresidente de la República por el Partido Colorado (PC) Julio María Sanguinetti dijo que el acuerdo entre el Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA) que permitió la aprobación en general de la Rendición de Cuentas es “circunstancial” y que para el partido de Guido Manini Ríos “no es fácil una alianza de este tipo, especialmente con relación a su propia base electoral”.

Para el exmandatario, la decisión “lo distancia, o lo vuelve a distanciar” de su base, que presume “bien de derecha” y que “no entendería demasiado esta proximidad hacia el Frente”. “Ya le pasó en el período pasado. Le costaron mucho a Cabildo, electoralmente, esas alianzas circunstanciales con el FA”, consideró en diálogo con La mañana de la diaria de la diaria Radio.

“Mi impresión es que CA estaba como desaparecido, los diputados parecían estar lejos del general Manini, y creo que en esta actitud lo que ha buscado el general Manini es volver a tener presencia, mostrar que Cabildo existe y que hay una unidad entre el liderazgo político y los diputados, y que no hay esa sensación de dispersión que claramente se veía en los últimos meses”, afirmó. Sin embargo, hacia el futuro, seguir cerca del FA “no le va a hacer bien”, evaluó.

Consultado respecto de si sería posible que CA vuelva a integrarse al Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente en una alianza, dijo que cree que sí y que la Coalición Republicana “va a tener que trabajar en ese sentido llegado el momento”, aunque opinó que ya se verá “cómo se posiciona Cabildo”, ya que “es evidente que ha estado muy oscilante”.

En general, consideró que en Uruguay “las puntas del espectro [ideológico] no estarían demasiado conformes”, ya que los votantes de la derecha no están necesariamente satisfechos con CA y algunos sectores de izquierda se encuentran poco conformes con el gobierno frenteamplista, a juzgar por las encuestas de aprobación.

Consultado sobre las encuestas del gobierno que encabeza Yamandú Orsi, Sanguinetti identificó, en primera instancia, una “onda generalizada” por la que le va a mal en las encuestas a todos los gobiernos, enmarcada en una “tendencia al cambio o insatisfacción generalizada con los sistemas”. “No es fácil que a los gobiernos los aplaudan”, dijo.

Por otro lado, sostuvo que “quizás haya una sensación psicológica que fue como de continuidad”, en la que al principio parecía “que no había cambiado el gobierno”, al tiempo que también hay un descontento a la interna del FA “de gente que reclama una acción más a la izquierda o más radical que no es, por cierto, lo que fue la campaña del presidente”.

“Aparentemente el gran tema sigue siendo la inseguridad”, planteó, mientras que no hay “un gran descontento con la política económica”, valoró Sanguinetti. En ese sentido, la gestión de la seguridad pública “sigue siendo el gran desafío de la sociedad uruguaya” al que no se está logrando “responder del modo adecuado”, valoró.

Nueva propuesta de prisión domiciliaria del Partido Colorado

El diputado colorado Juan Martín Jorge presentó como aditivo de la Rendición de Cuentas una nueva propuesta que busca otorgar la prisión domiciliaria a mayores de 65 años condenados por hechos de hace más de 30 años, frente a lo cual Sanguinetti consideró que “puede ser algo sensato, como principio general, para personas que no tienen una peligrosidad hacia la seguridad pública”, porque las condenas “no son métodos de tortura”, sino “medidas tomadas también en función de la seguridad general”.

“Hay muchos procesos que no han tenido, a mi juicio, justificación; creo que ha habido mucho exceso. Los grandes responsables [de la dictadura], la mayoría, han muerto. Algunos de los que están presos son grandes responsables, sí, pero son muy poquitos, los otros pienso que no”, señaló. En ese sentido, Sanguinetti dijo que la prisión domiciliaria debería ser una medida “más o menos normal” para las personas de esa edad, pero este “no es un tema de Rendición de Cuentas”, marcó.

Un lema único para 2029

El 25 de julio, durante el congreso nacional de Alianza País, el senador blanco Javier García pidió “votar unidos” en un único lema como Coalición Republicana de cara a 2029. Sobre este tema, Sanguinetti replicó que se trata de una “opinión respetable”, pero, a nivel personal, no la tiene “tan clara”, más allá de las coincidencias entre el PN y el PC que a día de hoy “siguen existiendo”.

“Desde el punto de vista de la técnica electoral, de la ingeniería electoral, si es mejor o peor usar un lema, bueno, eso es un tema –vuelvo a decir– de ingeniería, no de principios ni de definiciones políticas de fondo. Es nada más un tema de lo que es más conveniente”, indicó. Consideró que la Coalición Republicana continuará “como concepto” y que “se va en camino a algo parecido a eso”, pero entiende que “falta bastante tiempo” para hablar de un lema único.

En otro orden, subrayó la necesidad de revisar el calendario electoral dado que cuando finalizaron las últimas elecciones “fue unánime el concepto de que la ciudadanía estaba fatigada y el proceso era demasiado largo”. Su idea apunta a eliminar la interna e ir con el “doble voto simultáneo a octubre directamente”, para luego realizar el balotaje de ser necesario.