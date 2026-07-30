Murieron 15 personas al intentar ingresar a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos

Miles de inmigrantes llegaron a la localidad autónoma nadando y también a pie, eludiendo el espigón que separa Marruecos del territorio español, al que viajarán Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando García-Marlaska.

Los cuerpos sin vida de 15 personas fueron recuperados por la Guardia Civil española en la ciudad de Ceuta, donde este jueves miles de personas llegaron de manera masiva procedentes desde Marruecos con la finalidad de acceder al territorio español y, por ende, a la Unión Europea.

El ingreso de estas personas se suma al de otras miles que llegaron a nado en los últimos días y ante las cuales el gobierno español trabaja para la “entrega” de todas ellas a las autoridades del país africano.

Entrada la noche, medios españoles reportaban que continuaba el ingreso de migrantes a Ceuta, tanto a pie, subiendo las vallas que separan un territorio del otro, como nadando. De acuerdo con lo que informó la agencia Europa Press y mientras se esperaba conocer las cifras oficiales, fuentes policiales indicaban que podía haberse superado la entrada irregular de más de 10.000 personas al enclave español.

Ceuta, junto con Melilla, la otra ciudad autónoma española en el norte de África, es la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. Ambas ciudades registran con frecuencia un aumento en los intentos de cruce por parte de personas que buscan emigrar a Europa.

A propósito de Melilla, la agencia Efe informó que la frontera de Beni Enzar, la única entre España y Marruecos que está operativa allí, permanece cerrada, según informaron desde el gobierno de la ciudad autónoma, que pidió a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las fuerzas de seguridad.

La situación en Ceuta llevó al presidente regional, Jesús Vivas, integrante del Partido Popular (PP), a declarar una “emergencia humanitaria y social absoluta” y a solicitar al gobierno central el envío de tropas para restablecer el control de la frontera. El Ministerio del Interior de España rechazó los pedidos de declarar una emergencia nacional, argumentando que tal medida no contempla las crisis migratorias, aunque prometió recursos adicionales.

Horas después, de acuerdo con lo que informó El País de Madrid, las Fuerzas Armadas comunicaron que reforzarán la Guardia Civil para mantener la seguridad en Ceuta, en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias.

Así lo informaron fuentes de los ministerios de Defensa e Interior, que agregaron que los efectivos movilizados del Ejército estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil. El diario español informó además que, ante la gravedad de la situación, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Tal como recordó el portal español Público a principios de este mes, el Tribunal Supremo de España dictaminó que los migrantes interceptados en el mar cuando intentaban llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos a Marruecos. “Ha sido un goteo lento desde el fallo del Tribunal Supremo, pero hoy se ha producido una explosión”, declaró a la agencia Reuters un portavoz de la Guardia Civil.

Por su parte, el Ministerio del Interior informó que está colaborando estrechamente con Marruecos para abordar el aumento de las llegadas irregulares, atribuyendo a las redes de tráfico de personas la explotación del fallo del Tribunal Supremo y el fomento de la migración indocumentada. La situación fue aprovechada por dirigentes de la oposición para criticar al presidente Sánchez.

Una de las más mordaces fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en un mensaje en su cuenta de X apuntó contra el mandatario acusándolo de intentar tapar sus “juicios” con la entrada masiva de personas en Ceuta. “Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega”, escribió la dirigente madrileña.