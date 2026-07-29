Jair Bolsonaro negó haber autorizado un video hecho con IA mostrado en la oficialización de la candidatura de su hijo Flávio

Video del expresidente Jair Bolsonaro, durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de su hijo Flávio Bolsonaro, en la convención del Partido Liberal, en São Paulo, Brasil, el 25 de julio.

Ahora el ministro del STF Alexandre de Moraes deberá decidir si el exmandatario preso sigue cumpliendo la pena de prisión en su casa o si tendrá que retornar a la cárcel.

Los abogados defensores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro informaron este miércoles al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que el expresidente no autorizó el uso de su imagen en un video generado por inteligencia artificial (IA) proyectado durante la convención del Partido Liberal (PL) el sábado, evento en el que el partido nombró oficialmente a Flávio Bolsonaro como su candidato presidencial para las elecciones de este año.

“Como todos aquí saben, estoy encarcelado y silenciado por una decisión injusta y arbitraria, basada en algo que nunca hice. Pero les aseguro: ningún encarcelamiento silenciará el sentimiento de esperanza que hemos despertado”, decía la imagen del líder ultraderechista en el video generado por IA.

De acuerdo con lo que informó CNN Brasil, el martes Moraes había establecido un plazo de 48 horas para que Bolsonaro explicara si había dado su consentimiento para la difusión de dicho contenido. Tal consentimiento, expresó Moraes en el texto judicial que envió a los defensores de Bolsonaro, constituiría una “nueva y grave violación de la orden judicial –ocurrida apenas unos días después de haber sido sancionado–, lo que podría conducir a la revocación de su arresto domiciliario por razones humanitarias en favor de un régimen penitenciario cerrado”.

El magistrado había solicitado que la defensa de Bolsonaro se pronunciara sobre el contenido mostrado en el evento del PL celebrado en el Arena Pacaembú, escenario cerrado situado dentro del predio en el que se ubica el célebre estadio de fútbol homónimo. “En primer lugar, cabe señalar que nuestro defendido no autorizó el uso de su imagen y voz para la producción del video creado mediante inteligencia artificial”, expresaron desde el equipo jurídico de Bolsonaro.

Los abogados señalaron que el exmandatario no podría haber autorizado el video, dado que sus “derechos de visita están suspendidos por un período de 30 días, mientras que a su hijo Flávio Bolsonaro se le prohíbe visitarlo”.

La defensa reconoció, no obstante, que antes de la imposición de las medidas cautelares, “sus hijos utilizaban constantemente su imagen pública en el marco de actividades político partidarias, reproduciendo fotografías, grabaciones, declaraciones, discursos, entrevistas y otras expresiones públicas; una práctica que era bien conocida, continua y a la que nunca se opuso” Bolsonaro.

“Esta circunstancia deriva del vínculo natural de confianza entre padre e hijos y de la naturaleza intrínsecamente pública de la imagen del peticionario”, afirmó la defensa.

Las próximas horas serán decisivas con respecto al posible encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro, cuya situación depende de la evaluación que realice el ministro Moraes.

Lula sigue adelante en una nueva encuesta

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene adelante de Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta presidencial, según una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg publicada este miércoles de cara a las elecciones que se celebrarán en octubre.

De acuerdo con el sondeo, consignado por el portal Brasil247, Lula obtendría el 49,2% de los votos frente al 42,9% del postulante derechista. En junio, la encuesta de Atlas indicaba que el líder del Partido de los Trabajadores contaba con el 48,8% de la intención de voto, contra 42,3% de Bolsonaro.

En este escenario, el porcentaje de votantes indecisos se redujo al 7,9%, frente al 8,9% de junio. La encuesta tiene un margen de error de más o menos un punto porcentual.

En una primera vuelta, Lula lideraría con el 44,9% de la intención de voto, seguido de Flávio con el 35,8%. A continuación se situarían Renan Santos, del partido ultraderechista Misión, con el 7,8%, Ronaldo Caiado, del derechista Partido Social Democrático, con el 3,1% y el exgobernador del estado de Minas Gerais Romeu Zema, del también derechista partido Novo, con el 2,8%.