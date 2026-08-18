Fernando Cerimedo fue detenido por tentativa de femicidio

El asesor de Milei y Bolsonaro, y fundador de La Derecha Diario, se disponía a viajar a Buenos Aires cuando lo arrestaron en el aeropuerto de Viru Viru, después de que su expareja sufriera un ataque a tiros.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Oviedo, informó que Fernando Cerimedo fue detenido por las autoridades para investigar si tuvo alguna participación en el ataque armado que sufrió el lunes su expareja, la activista y abogada Nadia Beller, en la ciudad de Santa Cruz.

Horas después, la Fiscalía decidió cambiar la situación procesal de Cerimedo. Pasó de detenido en forma transitoria a “aprehendido” por la presunta comisión del delito de tentativa de femicidio. El fiscal general, Roger Mariaca, anunció que solicitará su detención preventiva en un centro penitenciario mientras se procesa el caso, en el que Cerimedo deberá declarar como indagado.

Beller fue atacada a tiros por desconocidos el lunes en la puerta de un hotel. Un video, grabado por las cámaras de seguridad del lugar, muestra que dos hombres se acercaron con cascos de moto y mochilas de repartidores. Uno le disparó varias veces a Beller y el otro recogió algo del suelo. Más tarde, la víctima, que sobrevivió al ataque haciéndose pasar por muerta, dijo que le quitaron su teléfono celular, en el que tenía información que incriminaba a Cerimedo. Los dos atacantes intentaron escapar en una moto, pero como no funcionó robaron la de otra persona que se encontraba cerca.

Beller, que militó a favor de Evo Morales e incluso fue candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo pero después se pasó al bando político opuesto, fue pareja de Cerimedo. Dijo que lo conoció cuando ella asesoró legalmente al actual gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Rodrigo Paz, en particular en un paquete de leyes que presentó al Parlamento.

La prensa de Bolivia informó que actualmente Cerimedo asesoraba a Paz. El consultor y fundador del medio La Derecha Diario ha brindado servicios a dirigentes de la región, entre ellos el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y el actual gobernante argentino, Javier Milei, y se lo conoce por orquestar campañas de desinformación. En Brasil, una investigación policial concluyó que fue responsable de la “producción, difusión y amplificación de noticias falsas” con el objetivo de “crear el entorno propicio para un golpe de Estado” en 2022, cuando Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones. Años después, Cerimedo asesoró a Nasry Asfura, el actual presidente de Honduras.

Beller, que sigue hospitalizada y fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia después de recibir tres disparos, logró recuperarse y habló con la Fiscalía y con periodistas. Tanto sus declaraciones, como la valoración psicológica de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, y otros indicios reunidos por las autoridades, determinaron la decisión de la Fiscalía sobre Cerimedo, informó el portal Erbol.

“Nadie está por encima de la ley”, dijo Oviedo, cuyo cargo equivale al de un ministro de Interior. Agregó que él mismo dio la orden a la Policía de actuar contra Cerimedo. “Desde que se tomó conocimiento del hecho y la presunta participación del señor Fernando Cerimedo en el mismo, personalmente di la instrucción al comandante departamental de la Policía en Santa Cruz para que actuara de manera inmediata, como corresponde en este tipo de casos”, dijo, según el medio boliviano. Cuando Cerimedo, que es argentino, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, se disponía a viajar a Buenos Aires.

En sus declaraciones públicas al canal DTV, Beller dijo que cuando fue atacada estaba esperando a periodistas para hacer una declaración en vivo. “Intentaron silenciarme y tengo la certeza de que hasta que yo no hable con el pueblo boliviano van a intentar acabar lo que intentaron hacer, van a intentar acabar con mi vida”, dijo. También manifestó que está embarazada y que ya había sufrido un intento de femicidio por parte de Cerimedo.

El diario argentino La Nación informó que Beller, entrevistada por Radio Rivadavia, dijo que Cerimedo y su exesposa Natalia Basil están detrás de las filtraciones de audios sobre coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina (Andis), cuyo titular era entonces Diego Spagnuolo. “Durante nuestra relación, le reclamé muchas cosas. Incluso hablamos de su exesposa y el tema de Andis. Él me contó que ellos sí filtraron los audios”, dijo.

La Central Obrera Boliviana había reclamado que el asesor fuera expulsado del país, y según informó elDiarioAr, el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, lo había acusado de entrometerse en asuntos internos y tratar de influir en las decisiones del gobierno.