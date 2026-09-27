Exministro de Defensa israelí dijo que Hamas advirtió que iba a “sacudir las prisiones” antes de los ataques del 7 de octubre

Yoav Gallant, requerido por la Corte Penal Internacional, dijo que nunca se enteró de presuntos avisos de parte otros países y que, de confirmarse, significarían “un fallo fundamental” de Benjamin Netanyahu.

El exministro de Defensa de Israel Yoav Gallant dijo que el movimiento palestino Hamas advirtió a Israel que su líder, Yahya Sinwar, iba a “sacudir las prisiones”, en la antesala del 7 de octubre de 2023, según informó la agencia Europa Press.

El ataque cometido en esa fecha fue seguido por la ofensiva sobre la Franja de Gaza por parte de fuerzas israelíes que, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, dejó desde entonces un total de 74.018 muertos.

Gallant, que fue destituido por el primer ministro Benjamin Netanyahu a finales de 2024, es requerido por la Corte Penal Internacional como sospechoso de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Según citó la mencionada agencia, el exministro explicó a la Radio del Ejército de Israel que el único mensaje del que tuvo constancia antes de los ataques fue aquel que el movimiento islamista envió a través de un canal seguro al Shin Bet, el servicio de inteligencia israelí. Según argumentó, las autoridades interpretaron que el mensaje apuntaba a un posible intercambio de prisioneros.

Respecto de las presuntas advertencias que autoridades de otros países habrían remitido a Netanyahu sobre un posible ataque de Hamas, dijo que se enteró de estas por la prensa. Evaluó que de confirmarse que el mandatario no las explicitó, eso constituye “un fallo fundamental de la evaluación general de la situación” de su parte.

Asimismo, dijo que Netanyahu mantuvo a varios jerarcas por fuera de conversaciones con autoridades estadounidenses sobre “aspectos sensibles”, de las cuales se enteró luego de que esas autoridades se comunicaran con él para “verificar lo que se había dicho” en esos intercambios. “Su confianza en el primer ministro era baja”, aseveró, de acuerdo con The Jerusalem Post.