Netanyahu invitó a Bolivia, Paraguay y Panamá a adherir a los Acuerdos de Isaac para formar un “eje de países fuertes y libres”

En una reunión con los presidentes de esos países, el primer ministro israelí llamó a cooperar en materia económica y de seguridad, y pidió que abandonen la Corte Internacional de Justicia, que tachó de “corrupta”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunió con los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, Panamá, José Raúl Mulino, y Paraguay, Santiago Peña, y propuso su adhesión a los denominados Acuerdos de Isaac, según informó su oficina. También exhortó a dichos países a que abandonen la Corte Internacional de Justicia, que tachó de “corrupta”.

De acuerdo con la oficina del primer ministro israelí, la iniciativa tiene como objetivo “profundizar los vínculos” con América Latina, de manera de “establecer alianzas” en los campos de la economía, la innovación y la seguridad, entre otros.

Esta propuesta encuentra su inspiración en los Acuerdos de Abraham, impulsados por el gobierno estadounidense sobre el final del primer mandato de Donald Trump para acercar a Israel a países árabes. Esos acuerdos lograron durante ese período algunos acercamientos con gobiernos que hasta entonces habían puesto como condición para un acercamiento a Israel que se llegara a una solución entre israelíes y palestinos.

La reunión con los tres mandatarios latinoamericanos tuvo lugar la semana pasada, al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde Netanyahu brindó un controvertido discurso que llevó a la retirada de las delegaciones de varios países. Asimismo, y también antes de esa instancia, Netanyahu dialogó con el presidente de Argentina, Javier Milei, coimpulsor y único firmante del Acuerdo de Isaac hasta el momento. El primer ministro israelí celebró la gestión de Milei al frente del gobierno argentino, así como la “herencia común de justicia y de hablar la verdad” entre él y el presidente argentino, para destacar que “nadie la habla mejor” que él. El presidente argentino, por su parte, simplemente agradeció sus palabras y catalogó a Netanyahu como “uno de los grandes líderes de toda la historia”.

Durante el intercambio con los demás mandatarios, el primer ministro israelí apuntó a los países del continente como “socios importantes en la lucha contra los elementos terroristas liderados por Irán”, que “han operado y continúan operando en tierras latinoamericanas”, lo que las vuelve “una amenaza para todos los países del continente”. Además, sostuvo en un posteo en redes sociales que Israel aúna esfuerzos para concretar un “eje de países fuertes y libres”, en oposición al “eje de terror iraní”. “Israel está expandiendo su círculo de amigos en el mundo ¡y lo seguirá haciendo!”, aseveró el mandatario.

Por su parte, y en un comunicado que consignó la agencia Efe, la Presidencia de Paraguay indicó que durante el encuentro se abordaron “mecanismos” que permitan “consolidar una seguridad duradera” y “avanzar hacia una alianza estratégica entre América Latina e Israel”. Explicaron asimismo que en el encuentro los líderes reafirmaron “los valores compartidos y el firme compromiso de sus respectivos gobiernos en la lucha contra el terrorismo”.

En tanto, y según informó la Presidencia de Panamá en un comunicado, en el encuentro los países “se comprometieron a hacer una lista de las necesidades prioritarias”, como parte de una “nueva fase de cooperación con Israel”. En ese sentido, Netanyahu expresó en el encuentro la disposición del país de Oriente Medio de estrechar lazos en materia de comercio, seguridad y tecnología, y afirmó que su país es un “líder mundial” respecto del último tema. “Si no eres independiente en tecnología e inteligencia artificial, vas a ser un país dependiente de otras naciones”, evaluó Netanyahu, de acuerdo con el texto.

El mandatario israelí también destacó la necesidad de “ver cómo los sistemas democráticos alejados de la izquierda se están posicionado en América Latina”, ya que eso “abre muchas oportunidades para que Israel potencie la cooperación”.

Mulino acogió favorablemente la posibilidad de trabajar conjuntamente en materia de crimen organizado y narcotráfico, al tiempo que su homólogo “mostró interés en conocer la experiencia y estrategia” de controles migratorios implementada por Panamá, detalló la oficina.