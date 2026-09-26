Madre que perdió a su hijo por las apuestas en línea pidió a Lula que sean prohibidas

Una profesora de Minas Gerais fue recibida por el presidente después de que un reportaje de Agência Pública motivara proyectos de ley y una investigación de la Fiscalía Federal.

La profesora Vânia de Souza Borges, de Uberlândia (estado de Minas Gerais), pasó dos años llamando a puertas que no se abrían. Acudió a la Policía Civil, al Ministerio Público de Minas Gerais y a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado sobre las apuestas, también llamadas en Brasil por su nombre en inglés: bets. Ninguno de los tres intentos dio resultado. Este mes, Vânia se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia y le hizo una petición: la prohibición de las casas de apuestas en línea en el país.

“Le pedí a Lula el fin de las bets; le dije que la simple regulación no basta. Lo pedí en mi nombre y en el de las madres y familias brasileñas que sufren este problema”, contó Vânia a Pública. El encuentro tuvo lugar el domingo 12, en una residencia particular donde Lula grababa material para su campaña de reelección.

Del duelo a la lucha

Rafael Borges Amaral falleció el 23 de marzo de 2024, a los 26 años, tras ocho meses durante los cuales su familia fue testigo del avance de su adicción al juego. Trabajaba en un lavadero de autos cerca de su casa, vendió su motocicleta y se distanció de sus familiares. A la 1.48 de la madrugada de aquel día de marzo –coincidiendo con el cumpleaños de sus dos hermanas–, transfirió 30 reales a una plataforma de pagos utilizada por las casas de apuestas. Fue su última apuesta.

La carta en la que Vânia relataba la muerte de su hijo quedó entre los miles de documentos de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las apuestas bets, cuyo informe fue rechazado –el primero en diez años en el Senado– sin que se formularan acusaciones contra los 16 responsables, número en el que se contaban empresas e influencers.

El equipo periodístico de Pública localizó la carta de Vânia entre los documentos de la CPI y elaboró un reportaje sobre el caso, difundido el 3 de julio de este año en el especial “Juego peligroso: el Brasil de las bets”, en el que la profesora comparó a los influencers con los narcotraficantes: “Inducen a las personas, las llevan al error, las inducen hasta que lo pierden todo”.

Tras la repercusión del caso, los días 7 y 8 de julio, la diputada federal Dandara Tonantzin (de Minas Gerais y del Partido de los Trabajadores) presentó dos proyectos de ley inspirados en el caso de Rafael. El proyecto de ley (PL) 3.613/26, denominado “PL Rafael”, establece la responsabilidad solidaria de influencers, afiliados y plataformas, y prohíbe el revshare, un modelo en el que el promotor recibe una comisión proporcional a las pérdidas de sus seguidores. La parlamentaria también recurrió al Ministerio de Justicia.

Invitación tras el reportaje de Pública

Según Vânia, el presidente se enteró de la historia y surgió entonces la invitación para conversar sobre los daños causados por las casas de apuestas. Ella relató que fue escuchada por el presidente, junto a otras personas que habían apostado y desarrollado dependencia: “cada una con un drama diferente, pero todos relacionados con las apuestas”, contó.

La profesora relata que Lula preguntó al grupo qué medidas debían tomarse. “Respondí que la única solución es cortar el mal de raíz, prohibiéndolas definitivamente, y todas las personas del grupo estuvieron de acuerdo”. Añadió que el presidente dijo que esa también era su intención. Vânia comentó además que facilitó el número del expediente de la investigación abierta en el Ministerio Público Federal (MPF) tras el reportaje de Pública, y que Lula afirmó que seguiría de cerca el desenlace del caso. El testimonio de la profesora fue grabado y podrá utilizarse en el espacio de propaganda electoral del candidato.

Lula y las bets

Desde principios de setiembre, Lula ha intensificado su discurso contra las plataformas de apuestas en línea. El martes 1º, en Brasilia, reunió a artistas, influencers, representantes de varios de sus ministerios y voces destacadas que se oponen a estas plataformas –como la productora Paula Lavigne– para debatir sobre el impacto del sector en la salud de la población. En esa ocasión, las empresas legalizadas que operan en el país protestaron por no haber sido incluidas en el debate, dado que cumplen con los requisitos exigidos por el propio gobierno federal.

En una entrevista concedida al noticiero SBT el jueves 10, el presidente Lula declaró: “Convoqué a todas las personas que se quejan de las apuestas, convoqué a la sociedad y escuché. Ahora ya hemos mapeado y sistematizado todo. Ahora voy a tomar una decisión”.

El domingo 13, durante una transmisión en vivo en las redes sociales, el presidente relató la reunión mantenida ese mismo día con Vânia. Se refirió al caso como el episodio de la madre que perdió a su hijo de 26 años, además de mencionar la historia de un hombre que realizó 1.400 transferencias mediante Pix en tres meses y la de una mujer que llegó a la desesperación debido a una deuda que no podía pagar.

“Si dependiera de mi voluntad, cerraría las casas de apuestas”, afirmó Lula. Acto seguido, matizó: “Pero voy a tomarme muy en serio todas las implicaciones que conllevan, porque es algo incontrolable”. Y resumió: “Estamos pasivos ante una sociedad que se está matando por las deudas”.

El lunes 14, en el Palacio de Planalto, durante la promulgación de la ley “Move Brasil” –que amplía el acceso al crédito para conductores de aplicaciones, taxistas y otros trabajadores del transporte–, el presidente volvió a abordar públicamente el tema de las apuestas en línea y afirmó que se trata de una enfermedad colectiva que requiere atención urgente. “Estamos tomando decisiones y muy pronto anunciaremos la medida que adoptaremos al respecto [sobre las apuestas], porque es una enfermedad, no un juego. Es inducir a los inocentes al vicio”, dijo.

Vânia espera que la conversación dé frutos más allá de la campaña. “Deseo sinceramente que este encuentro pueda derivar en algo efectivo para la solución de este problema”, afirmó al regresar a su casa en Uberlândia, donde la habitación de Rafael permanece tal como él la dejó.