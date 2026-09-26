A días de las elecciones, Lula prohibió las apuestas en plataformas digitales

Luiz Inácio Lula da Silva y parte de su equipo de gobierno en conferencia de prensa, el 25 de setiembre, en San Pablo.

La recta final de la campaña llega marcada por este anuncio y por las denuncias del PT sobre restricciones a sus cuentas oficiales por parte de la empresa Meta.

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El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pisó fuerte el viernes en la campaña electoral al hacer efectiva una decisión que ya encaminaba desde hace un tiempo: anunció la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos on line, lo que en Brasil se conoce como “bets”.

A nueve días de la primera vuelta del domingo 4 de octubre, Lula anunció, acompañado de sus ministros, la “prohibición definitiva” de “todos los tipos de apuestas digitales” y de la publicidad de esas empresas. Así, lo que se perfilaba como una promesa de campaña, en un país en el que preocupan cada vez más las consecuencias de la adicción a las bets, se convirtió en una política de gobierno. El anuncio confronta con intereses económicos fuertes y ya generó reacciones de su rival electoral, Flávio Bolsonaro.

La prohibición por decreto entrará en vigor en cuanto se publique en el Diario Oficial, y el Congreso tendrá un plazo de 120 días para convalidarlo.

Además, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, anunció que el Ejecutivo enviará a los parlamentarios un proyecto de ley de tratamiento urgente para incluir las apuestas on line como una práctica prohibida en el Código Penal y para “reforzar la represión del juego en el país”.

Lula alertó más de una vez sobre el endeudamiento en el que hundió a muchos brasileños este tipo de negocio. Su gobierno, además, se propone atender este problema con un programa para renegociar las deudas más antiguas y promover un mercado de crédito “más saludable”, según dijo Durigan.

El presidente ha advertido que las casas de apuestas on line, un negocio que crece desde que fue legalizado por el gobierno de Michel Temer, “está destruyendo millones de hogares” con sus consecuencias económicas y su impacto en la salud.

Si bien el actual gobierno las reglamentó, según datos que publicó la agencia Efe, en 2025 casi 25 millones de personas apostaron unos 42.500 millones de dólares. Tanto crecieron sus ganancias, que esas empresas financian en parte a clubes de fútbol tan grandes como Corinthians (17,3%) o Flamengo (12,6%).

La semana pasada, varios clubes de fútbol advirtieron en un comunicado que una medida como esta sería el fin de ese deporte, justamente por la pérdida de aportes económicos para los equipos de Brasil. Advirtieron además que las apuestas no se iban a acabar aunque las prohibieran. Ante ese comunicado, Lula descalificó el argumento de que esta medida vaya a terminar con el fútbol.

El viernes, Flávio Bolsonaro comentó la decisión del gobierno de prohibir las bets y acusó a Lula de haber creado y legalizado el llamado “jogo do tigrinho” o “juego del tigrecito” en referencia a Fortune Tiger, un sitio de apuestas on line que funciona como un videojuego.

Hace tres años, según informó O Globo, en Maranhão fueron tantas las personas perjudicadas por este juego y tan grandes las ganancias que obtuvieron influencers que lo promovían, que la Policía abrió una investigación sobre una trama delictiva en la que fueron detenidas dos personas que promovían esa plataforma.

El candidato ultraderechista afirmó que el anuncio de Lula “es una nueva actitud populista, hipócrita y electorera” y dijo que “nadie garantiza que después de la elección no libere todo de nuevo”. En cuanto a sus propios planes ante las bets, Bolsonaro dijo que si ganara las elecciones mantendría la medida que adoptó el viernes el gobierno Lula, afirmó que es contrario a los juegos de azar, pero que haría una distinción referida a las apuestas en partidos deportivos.

El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) repudió que Bolsonaro atribuyera al presidente y candidato alguna responsabilidad en la creación o legalización del juego Fortune Tiger, y recordó que quien habilitó las apuestas on line fue Temer. Además, la coalición “Brasil Pronto Pra Mais”, que respalda la candidatura de Lula, llevó el caso al Tribunal Superior Electoral (TSE). Señaló que el viernes “la mentira de Flávio Bolsonaro fue dicha al aire en el horario electoral gratuito”, y pidió derecho a réplica enlas mismas condiciones.

Más temprano, esa coalición denunció que la empresa Meta actuó contra perfiles oficiales de la campaña de Lula. El secretario Nacional de Comunicación del PT, Éden Valadares, publicó en su cuenta de X que el jueves “la página del Presidente Lula en Facebook quedó deshabilitada y nuestra cuenta de anuncios fue restringida”. Agregó que ya se pidieron explicaciones a Meta “para que explique el porqué de esta medida, por qué período, cuánto tiempo este error nos perjudicó” y dijo que evalúan accionar ante el TSE “para obligar a la plataforma a explicar lo ocurrido”.

“Las evidencias de interferencia están todas ahí, continúan repitiéndose y ya denunciamos esto públicamente. Yo vengo denunciando el papel parcial de las plataformas desde diciembre del año pasado en artículos y entrevistas de prensa, nuestra campaña ya denunció formalmente más de una vez ante el TSE y el propio Presidente Lula denunció esto en el pleno de la ONU”, agregó Valadares. “La sociedad brasileña merece explicaciones inmediatas”, concluyó.