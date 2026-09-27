Los socialdemócratas deciden negociar con La Izquierda para gobernar Berlín en coalición

La posibilidad de una alianza para que Elif Eralp llegue a la alcaldía de la capital de Alemania parece más cercana.

Después de un triunfo histórico de La Izquierda en las elecciones regionales de Berlín, el 20 de setiembre, la interrogante que quedó pendiente es si su candidata, Elif Eralp, logrará el apoyo suficiente para acceder a liderar el ejecutivo de la capital alemana, pese a no contar con mayorías propias. Esa posibilidad parece más cercana desde el sábado, cuando el Comité Ejecutivo del Partido Socialdemócrata (SPD) de Berlín accedió a negociar una alianza de gobierno que incluya también a Los Verdes.

Según informó Europa Press, el SPD, además de aprobar la apertura de esas negociaciones designó a algunos de sus representantes para ese diálogo. A su vez, el tercero de los eventuales socios, Los Verdes, ya comenzó a marcar la agenda temática.

Su presidenta, Franziska Brantner, reclamó que los ministerios locales de Interior y de Justicia no queden en manos del partido más votado, que tuvo el apoyo de uno de cada cuatro berlineses. La dirigente basó ese reclamo en que un integrante de La Izquierda había sido acusado de defender a Hamas. Sin embargo, Eralp ha sido clara en rechazar esa posición y también el antisemitismo. Los Verdes plantean que una posición común sobre este último punto tiene que ser una condición para avanzar en negociaciones.

El eje de la campaña de La Izquierda fue el acceso a la vivienda, y la titularidad de la cartera dedicada al área, así como las políticas a aplicar, son otras de las discusiones que mantendrán los tres partidos. Mientras que los más votados proponen soluciones más audaces, otros dirigentes de centroizquierda defienden otras más moderadas. En particular, el SPD cuestiona la iniciativa de expropiar a grandes empresas inversoras que tengan más de 3.000 viviendas. La Izquierda considera que esa medida es parte del camino para ampliar la cantidad de viviendas públicas y presionar para que baje el precio de los alquileres.

Con el 25,7% de los votos, La Izquierda consiguió 47 de las 158 bancas en el Parlamento berlinés, la mayor cantidad desde la reunificación alemana. El partido más votado ya aprobó abrir una negociación con los posibles socios para alcanzar las mayorías que requiere.