Un hombre confesó ser autor del homicidio ocurrido en agosto en Carmelo

Tras un allanamiento realizado en su casa, donde fueron incautados 391 gramos de cocaína, dinero, celulares y otros elementos, el hombre se entregó y confesó ser el autor del homicidio de un joven.

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Un hombre que era buscado por la Policía de Colonia en el marco de la investigación por el homicidio de un joven de 27 años, ocurrido el 10 de agosto en Carmelo, se presentó ante efectivos de la Unidad de Investigaciones de Zona III y manifestó ser el autor del crimen, según informó la Jefatura de Policía coloniense en un comunicado.

El homicidio ocurrió próximo a las 23.00 del lunes 10 de agosto en la intersección de las calles Henry Ford y Cerruti. Un móvil policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo observó a varias personas haciendo señas en la vía pública y acudió al lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron una motocicleta al borde de la calzada y, sobre la vereda, a un hombre herido de arma de fuego. La víctima fue trasladada de inmediato en el móvil policial hacia un centro asistencial, pero falleció pocos minutos después de ingresar.

En efecto, durante la jornada de ayer, funcionarios policiales realizaron un allanamiento en procura de elementos que permitieran avanzar en el esclarecimiento del homicidio y localizar al presunto involucrado.

Durante el procedimiento se incautó una motocicleta y una mochila que contenía una balanza de precisión y un envoltorio con sustancia blanca. También fueron encontrados más de 130.000 pesos uruguayos y cinco teléfonos celulares, según detalla el comunicado.

Personal de la Brigada Departamental Antidrogas concurrió al lugar y realizó el pesaje y los análisis correspondientes sobre la sustancia incautada, determinando que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 391 gramos.

En paralelo a los trabajos de la Policía coloniense, el hombre buscado se presentó ante efectivos de la Unidad de Investigaciones. De acuerdo con el comunicado policial, ante los funcionarios manifestó ser el autor del homicidio y señaló además que la sustancia incautada durante el allanamiento era de su propiedad.

En ese marco, la Fiscalía Letrada de Carmelo dispuso que el hombre permaneciera detenido y ordenó su traslado ante el juzgado correspondiente.

Cabe destacar que, dos días después de haber ocurrido el homicidio, un joven de 21 años fue detenido en Carmelo como presunto involucrado del homicidio del hombre de 27 años.

Sin embargo, según supo la diaria, a la persona se le dio el cese de detención al “no haber elementos claros en su contra”.