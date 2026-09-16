El domingo 20 se presenta Florencia Núñez en Colonia del Sacramento

La cantautora uruguaya se presentará en esa ciudad como parte de “Década y media”, una gira que recorre distintas localidades del país.

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Florencia Núñez está recorriendo el país para celebrar sus 15 años de trayectoria artística. Bajo el nombre “Década y media”, la gira continúa por distintas ciudades uruguayas, en un recorrido que combina conciertos con encuentros que buscan profundizar el vínculo entre la música y las localidades que la reciben.

Luego de sus presentaciones en São Paulo, Buenos Aires, Rocha, Canelones, Durazno y San Carlos, Núñez se presentará el próximo domingo 20 en el Teatro Bastión del Carmen.

Uno de los aspectos particulares de este recorrido es el vínculo que Núñez viene construyendo con centros educativos de las localidades que visita. En coordinación con Codicen, la artista participa de encuentros con estudiantes y docentes, una experiencia que tomó impulso a partir de la repercusión que tuvo su canción “Lo canté” en escuelas de distintos puntos del país.

“Me sorprende, cada vez que voy a un centro educativo, el poder que ha tenido ‘Lo canté’, que me ha llevado a conectar con todo el ecosistema educativo —alumnos, profesores y maestros— de una forma muy genuina”, señaló Núñez.