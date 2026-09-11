Guasones se presenta este sábado en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento

La banda platense se presentará en el antiguo recinto taurino, convertido en carpa cerrada.

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Este sábado, a las 21.00, la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento recibirá a Guasones, la banda de rock argentino de La Plata, Argentina.

En el marco del ciclo “Tanda”, el espectáculo se realizará en formato de carpa cerrada, con un aforo máximo de 1.500 personas.

Con más de tres décadas de trayectoria, Guasones se consolidó como una referencia del rock argentino gracias a una identidad marcada por las guitarras al frente, letras de tono cotidiano y una intensa actividad en escenarios de América Latina y Europa.

Fundada en 1992, la banda platense vuelve a Uruguay pocos meses después de haberse presentado en Montevideo. Con su gira Rock & Blues 2026, Guasones recorrerá el repertorio con temas históricos y otros del reciente lanzamiento denominado el Huracán Vol. 9.

Se encuentran a la venta en Redtickets únicamente las entradas de la tercera tanda, a $ 1.860. El resto ya está todo agotado.