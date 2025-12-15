Aplicación del tratamiento contra el picudo rojo en palmeras de Rosario, en el departamento de Colonia (archivo, diciembre de 2025).

La pasada semana, la Intendencia de Colonia comenzó con la aplicación de tratamiento contra el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en palmeras ubicadas en el ornato público de todo el departamento.

Alrededor de 750 palmeras denominadas Phoenix canariensis fueron inoculadas mediante un dron agrícola adaptado. De ese modo, sobre la parte superior de cada ejemplar tratado se rociaron 25 litros del producto durante un tiempo estimado de un minuto y medio por palmera. El tratamiento es “biológico preventivo”, y el hongo aplicado no es dañino para el ambiente ni para otros insectos ni frutos”, había establecido en diálogo con la diaria Andrea Maddalena, directora técnica de Paseos Públicos de la comuna coloniense.

“Patrimonio Nacional”

En paralelo a esos trabajos, en la sesión de la Junta de Colonia que se desarrolló el miércoles 10, el actual edil y exintendente de ese departamento, Walter Zimmer (2005-2010 y 2010-2015), presentó un proyecto para que se declaren como Patrimonio Nacional las palmeras ubicadas en el corredor de ruta 1, entre Riachuelo y el acceso a Colonia del Sacramento.

En diálogo con la diaria, Zimmer comentó que “desde nuestro lugar, le solicitamos al actual intendente, Guillermo Rodríguez, que gestione ante los ministerios pertinentes la declaración de Patrimonio Nacional a ese lugar, que es tan importante para todos los colonienses”.

El edil explicó que “las 1500 palmeras que bordean la ruta nacional son centenarias, dado que comenzaron a plantarse bajo el primer gobierno de José Batlle y Ordóñez, alrededor de 1906”. Estos ejemplares permanecen ubicados en jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) “y son ellos quienes deben encargarse del mantenimiento y control”. No obstante, el edil agregó que “desde el punto de vista patrimonial, de la belleza que da al lugar y como caracteriza a Colonia, es nuestra obligación hacer todo lo posible para preservarlas”.

Para el exintendente, la aparición del picudo rojo “ha generado un desastre a nivel nacional”. Tanto el MTOP como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) “no han dado respuesta a las consultas por parte de la intendencia”, indicó Zimmer. “Yo no quiero especular ni pensar mal, todo lo contrario, pero quizás el ministerio está atosigado con un montón de tareas y no le ha dado la jerarquía que se le tiene que dar a este problema”, expresó.

“Últimamente se han dedicado a preservar los palmares de Rocha y se olvidaron del oeste del país”, reclamó. En ese sentido, manifestó que las autoridades “han estado omisos a nuestros planteos, como si las palmeras de Rocha fueran mejores que las nuestras. Tanto para aquel departamento como para Colonia, las palmeras tienen un atractivo y un valor patrimonial”, sostuvo Zimmer.

Con la propuesta de declarar Patrimonio Nacional a ese lugar “podemos exigirle al gobierno para que se vea obligado a que actúen o que nos brinden recursos para poder trabajar también en ese lugar y que el picudo no haga de las suyas”.

Para los colonienses, “las palmeras de ruta 1 son uno de los elementos que identifican a Colonia del Sacramento, como el Barrio Histórico, la Plaza de Toros o el puente giratorio de Carmelo”. “Son cosas que debemos preservar, porque son parte de nuestra historia”, concluyó Zimmer.