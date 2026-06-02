Carolina Clavero y Gerardo Garay presentan libros sobre la historia educativa y social de las comunidades valdenses, el sábado 6

Las obras La fabricación del hogar y El entusiasmo y la paciencia serán presentadas el sábado 6 en la sede de AEBU de Colonia del Sacramento.

El sábado 6, a las 18.30, en la sede de AEBU de Colonia del Sacramento se llevará a cabo la presentación de dos libros que exploran distintos aspectos de la historia social, educativa y cultural de las comunidades valdenses en Uruguay. Se trata de La fabricación política del hogar. Las Escuelas del Hogar y Ana Armand Ugón, de la docente y doctora en Educación Carolina Clavero White, y de El entusiasmo y la paciencia. La “época heroica” del magisterio valdense, de Gerardo Garay Montaner, docente y doctor en Historia de la Educación..

Aunque abordan períodos históricos diferentes, ambos trabajos dialogan en torno a una preocupación común: el papel desempeñado por la educación en la construcción de proyectos comunitarios, identidades sociales y formas de ciudadanía en el departamento de Colonia.

En La fabricación política del hogar, Clavero White analiza la experiencia de las Escuelas del Hogar impulsadas en Uruguay durante el siglo XX y el papel central desempeñado por Ana Armand Ugón, una de las principales referentes de ese proceso. El libro examina cómo estas instituciones se propusieron formar a las mujeres rurales a través de conocimientos vinculados a la economía doméstica, la alimentación, la higiene, la administración del hogar y la educación de los hijos.

Sin embargo, la autora va más allá de una historia institucional. A partir de una mirada crítica, muestra cómo las Escuelas del Hogar formaron parte de un proyecto político y cultural más amplio, orientado a moldear determinados ideales de familia, feminidad y ciudadanía. La investigación reconstruye la trayectoria de Ana Armand Ugón y analiza el modo en que la educación fue concebida como una herramienta de transformación social en el medio rural uruguayo.

Por su parte, El entusiasmo y la paciencia se remonta a los orígenes de las colonias valdenses en el siglo XIX para estudiar la construcción de sus primeras experiencias educativas. A través de diarios personales, correspondencia, memorias y documentos institucionales, Gerardo Garay reconstruye la historia de las escuelas creadas por los inmigrantes valdenses entre 1858 y fines del siglo XIX. En efecto, Garay trabaja con lo que él mismo denomina “escrituras del yo” —diarios de memorias, cartas, actas del consistorio— que permanecían en su mayor parte inéditas o desatendidas: el diario de Oscar Griot, las memorias de Manuel Dalmas, la correspondencia de Jean Daniel Revel, las cartas del pastor Daniel Armand Ugon al inspector departamental Francisco Morelli y al ministro de Gobierno en Montevideo

Uno de los principales aportes del trabajo consiste en cuestionar la imagen idealizada que durante décadas predominó sobre la educación en las colonias valdenses. Lejos de presentar una comunidad homogénea y plenamente alfabetizada desde sus inicios, Garay muestra un escenario atravesado por dificultades económicas, disputas internas, falta de maestros, problemas de asistencia escolar y tensiones en torno a la organización de la enseñanza.

El libro recupera las experiencias de aquellos primeros educadores que, muchas veces sin formación específica, combinaban las tareas rurales con la enseñanza de las primeras letras a los hijos de sus vecinos. De allí surge el título de la obra, inspirado en una expresión utilizada para describir la dedicación y perseverancia de aquellos pioneros de la educación comunitaria.

La investigación también dedica especial atención a la figura del pastor Daniel Armand Ugon, uno de los principales impulsores de la reorganización educativa valdense a partir de la década de 1870. Sin desconocer su relevancia, el autor procura situar su actuación dentro de un proceso colectivo más amplio, construido por generaciones de colonos que sentaron las bases de las instituciones educativas de la región.

Desde perspectivas diferentes, ambos libros ofrecen nuevas miradas sobre la historia de las comunidades valdenses y sobre el papel que la educación desempeñó en la construcción de proyectos sociales, culturales y políticos que dejaron una profunda huella en el departamento de Colonia y en el país.