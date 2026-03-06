Las escuelas del hogar del departamento de Colonia ofrecen una trayectoria singular a nivel del país. Sus vínculos con la educación, la inmigración y una particular tradición agraria resultan innegables. Asimismo, su rol en las primeras décadas del siglo XX para construir un nuevo sujeto femenino. La investigación de la doctora en Educación Carolina Clavero White, fruto de su tesis doctoral, apunta a desentrañar este derrotero haciendo foco en una de sus protagonistas, Ana Armand Ugón.

En La fabricación política del hogar. La economía doméstica en el Uruguay del novecientos se efectúa un entrecruzamiento entre la historia de la educación y la historia de género, al tiempo que se aportan insumos para la historia agraria.

Como menciona la historiadora argentina Paula Caldo en el prólogo, en Colonia Valdense se proyectó una escuela del hogar “atendiendo a una identidad […] situada”, donde se redescubre el “lugar de las mujeres en la educación y en la cultura”. Por su parte, señala la autora que la motivación para esta investigación radicó en la “particularidad de una experiencia educativa única a nivel nacional”, intuyendo que “formaba parte de la idiosincrasia de la población coloniense: la presencia de 15 escuelas del hogar originadas en 1918 y en pleno funcionamiento”. A partir de ese interés, y con un abordaje desde el estudio de caso y lo local, se procede a una interrogación más amplia –hasta antropológica, podría decirse– visualizando la “configuración de un saber acerca de lo doméstico”.

A principios del siglo XX, con la irrupción del modelo batllista, surgió una “política educativa para fabricar el hogar”. La expansión educativa, el feminismo, el higienismo y la consolidación de los saberes científicos y técnicos como panacea universal son los factores que subtienden este nuevo papel de la mujer y, sobre todo, de la mujer rural. En ese marco, entre 1911 y 1913 el Estado ofrecerá becas de estudio a Europa y Estados Unidos para nueve maestras, una de las cuales era Ana Armand Ugón. La meta era “estudiar las tendencias necesarias para organizar escuelas del hogar, industriales y agrícolas”. A su regreso, se organizaron Cursos Agrícolas del Hogar o Cursos Normales Agrícolas en Canelones, San José y Colonia, enfocándose en horticultura, avicultura y lechería. Por otra parte, algunas de estas maestras participaron en la confección del programa de educación rural en 1917.

No obstante, estas experiencias tendieron a discontinuarse, salvo en el departamento de Colonia, donde a partir de 1918, bajo la dirección de Ana Armand Ugón, se creó la primera escuela del hogar. La comunidad valdense, donde se originó, se mostraba permeable para esta inédita experiencia. Muchos de los que secundaron la propuesta habían sido condiscípulos en el liceo local (actual Daniel Armand Ugón), fundado en 1888.

Pese a sus estudios y a su periplo europeo, sostiene Clavero, Ana Armand Ugón solo pudo alcanzar legitimación en la comunidad al casarse con el pastor Ernesto Tron. Pese a este ascendiente, iba a ocurrir una disputa de saberes, al ganar protagonismo la figura del ingeniero agrónomo como representante de la ciencia y la técnica volcadas a la agricultura. Afirma la autora: “El medio rural era un campo en disputa entre disciplinas también en construcción. Por un lado, la economía doméstica en manos del magisterio femenino y, por otro, el de los ingenieros agrónomos que intervenían sobre los mismos asuntos en las estaciones experimentales, ofreciendo conferencias y acompañando a los agricultores”.

El capítulo final pone la lupa en la economía doméstica como particular campo disciplinar que se estaba construyendo. Basada en los postulados de la época, se concibe como ciencia y hace hincapié en su carácter metódico. Para sustentar su práctica existieron razones dietéticas, higienistas, económicas y de administración. El hogar podía y debía ser ordenado y regulado. El programa confeccionado por Ana Armand Ugón para la primera escuela del hogar abrevaba de estos principios (ideal que también aparece en sus libros publicados en 1925 y 1933). Esta enseñanza tuvo un impacto significativo, ya que egresar “como profesora de Economía Doméstica abrió el camino hacia la profesionalización de ‘las hijas de los agricultores’”.

Los registros de algunas alumnas, incluidos por Clavero, evidencian el afán técnico y metódico de las clases impartidas, resaltando, asimismo, una nota moral: “Cada discípula deberá llevar su uniforme blanco, como símbolo de pureza; además, deberá tener buen humor y mucho compañerismo y, más aún, respeto para su profesora, para el mejor funcionamiento de las clases”.

Las escuelas del hogar –seis por aquel entonces– fueron oficializadas por la Intendencia de Colonia en 1935 y continuaron con su labor y su influjo hasta la actualidad. Esta experiencia tan atípica, vinculada a un departamento también atípico por sus perfiles inmigrantes y agricultores, merecía ser rescatada desde una investigación exhaustiva y académica. El producto final, que ahora el lector tiene en sus manos, invita a reflexionar sobre ese asombro que puede provocar lo próximo y lo cotidiano, eso que podemos llamar el hogar.