Colonia del Sacramento fue presentada como subsede del Mundial de Pelota Vasca que se desarrollará en octubre

El intendente Guillermo Rodríguez y el secretario general de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Pablo Lambardi, el 26 de mayo.

La modalidad Jai Alai del XX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca se disputará en octubre en la capital coloniense y marcará la puesta en funcionamiento del histórico frontón del Real de San Carlos tras su remodelación.

Colonia del Sacramento será subsede de la modalidad Jai Alai del XX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca, que se desarrollará en octubre y tendrá como sede principal Argentina. El anuncio se hizo este martes en el Centro Cultural Nacional AFE, en un acto encabezado por el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y el secretario general de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Pablo Lambardi.

La competencia internacional marcará además la reapertura del renovado frontón del Real de San Carlos, cuyas obras de recuperación fueron impulsadas por la Intendencia de Colonia. Tal como había informado la diaria, el Mundial de Cesta Punta se disputará entre el 16 y el 20 de octubre.

Durante la actividad se proyectó un mensaje del presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Xavier Cazaubon.

Lambardi ratificó que Colonia será una de las subsedes del campeonato mundial y destacó el trabajo conjunto entre Uruguay y Argentina para concretar la organización. “Las costas del Río de la Plata siempre se han hermanado a través de distintos actos y eventos, y este no es la excepción”, expresó.

Asimismo, valoró la inversión realizada por la comuna coloniense para recuperar el histórico frontón y sostuvo que la obra representa “un importante aporte para el deporte de la región”.

Por su parte, Rodríguez afirmó que la concreción del proyecto implica “cumplir un sueño”, al recordar el deteriorado estado en el que se encontraba el escenario deportivo antes del inicio de las obras. El jefe comunal destacó especialmente el trabajo dirigido por el arquitecto Walter Debenedetti y el esfuerzo conjunto de distintas áreas de la intendencia para alcanzar este objetivo.

Rodríguez señaló que inicialmente la aspiración era reinaugurar el frontón del Real de San Carlos con una exhibición o un partido de Jai Alai, pero remarcó que hacerlo en el marco de un campeonato mundial “es mucho más”. También agradeció a la Federación Argentina de Pelota Vasca por facilitar que Colonia integrara la organización del evento internacional.

El intendente sostuvo que la recuperación del frontón tendrá impacto no solo en lo deportivo, sino también en lo social y cultural, en particular para el barrio Real de San Carlos y para el departamento en general.

La remodelación del frontón del Real de San Carlos forma parte del proceso de recuperación patrimonial y turística de esa zona de la ciudad, donde también se encuentran la Plaza de Toros y otros espacios históricos vinculados al antiguo complejo turístico impulsado a comienzos del siglo XX.