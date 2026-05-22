Categórico triunfo del oficialismo en elecciones de Adeom Colonia

Este jueves, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Colonia celebró unas elecciones que habían generado expectativa por la competencia entre dos sectores de la actual conducción sindical. Tal como había informado la diaria, la disputa enfrentaba a dirigentes que integraban la directiva saliente y que buscaban conducir el gremio durante el período 2026-2028.

Además, estos comicios marcaban el cierre del ciclo de Nicolás Piñeiro al frente del sindicato, ya que no podía presentarse nuevamente debido a la limitación establecida en el estatuto de Adeom.

Finalmente, la Lista 1378, identificada con el oficialismo sindical y respaldada por la conducción saliente, se impuso con amplia mayoría y María Eugenia Maruja Orsi será la nueva presidenta del sindicato de funcionarios municipales. Vale recordar que la Lista 18, que también compitió en esta instancia, era encabezada por Pablo Muñiz, quien integra la actual conducción sindical como vocal, en representación de la minoría.

De acuerdo con el escrutinio final, participaron 998 afiliados y la Lista 1378 obtuvo 728 votos, equivalentes al 83% del total, mientras que la Lista 18 alcanzó 148 sufragios, correspondientes al 17%.

La nueva comisión directiva de Adeom Colonia quedará integrada por seis representantes de la Lista 1378 y un integrante de la Lista 18. En tanto, la comisión fiscal estará conformada íntegramente por representantes de la lista ganadora.

Tras conocerse los resultados, Orsi, en diálogo con medios locales, destacó el respaldo obtenido por su sector y valoró especialmente el porcentaje alcanzado por la Lista 1378, al que calificó como “histórico”.