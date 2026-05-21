Marcha del Silencio convocó a cientos de personas en Colonia del Sacramento

Bajo un frío intenso, un nutrido grupo de colonienses se movilizó “contra la impunidad de ayer y hoy”

Habitantes de Colonia del Sacramento y otras seis localidades del departamento marcharon este miércoles 20 en el marco de una nueva Marcha del Silencio, en memoria de los detenidos desparecidos durante la última dictadura militar.

A pesar del intenso frío que azotaba al sur del territorio uruguayo, en la capital coloniense se movilizó una gran cantidad de personas –muchos de ellos, jóvenes–, que, en silencio, comenzaron a marchar poco antes de las 18.30.

El trayecto comenzó desde la placa recordatoria a Aldo Chiquito Perrini, ubicada en el Batallón 4 de Colonia del Sacramento, y culminó en la explanada de la Intendencia de Colonia, sobre la avenida General Flores.

Foto: Ignacio Dotti

Durante el trayecto, un rotundo silencio acompañó a esa masa de gente que caminó levantando retratos de personas desaparecidas y carteles con la leyeda Nunca Más. Al llegar a la explanada, se entonaron las estrofas del himno nacional y luego se nombraron a las 205 personas que aún siguen desaparecidas.

La marcha fue convocada por el Colectivo de Derechos Humanos de Colonia, que en el marco del Mes de la Memoria organizó diferentes actividades que continuarán en lo que resta del mes. Consultados por la convocatoria de ayer, dijeron a la diaria que “este año se fue sumando mucha más gente”, algo que “reafirma el compromiso y alienta para seguir trabajando por memoria, verdad y justicia”.