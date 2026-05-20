Celebración del Día del Libro y del Escritor Coloniense con lecturas, presentación de libros y música

La actividad se realizará este viernes en la Cervecería del Palacio y contará con la participación de poetas, escritores y músicos locales.

20 de mayo de 2026 - Menos de 1 minuto de lectura

El Día del Libro y del Escritor Coloniense será celebrado este viernes en Colonia del Sacramento con una actividad cultural que reunirá literatura, intercambio con autores y música en vivo.

La propuesta comenzará a las 19.30 en la Cervecería del Palacio, ubicada sobre avenida General Flores, frente al edificio de la Intendencia de Colonia, y contará con la participación de escritores y artistas vinculados al departamento.

Entre las actividades previstas se destacan las lecturas de las poetas Elena Lafert y Melina Draper, madre e hija, quienes desarrollan una propuesta de poemas “a dos voces”. Draper, que actualmente reside en Estados Unidos, estará en Colonia especialmente para participar en esta instancia.

También formará parte de la jornada el poeta Sebastián Rivero Scirgalea. Durante la actividad leerá textos recientes de su último libro, El buen amor. El cierre de las intervenciones literarias estará a cargo del escritor Alberto Silva, quien presentará comentarios sobre su libro El socialismo en el penal de Punta Carretas.

Además, durante este encuentro los asistentes podrán adquirir libros de los autores participantes. La jornada culminará con una propuesta musical encabezada por Darío Juri y su equipo.