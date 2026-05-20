Competencia electoral definirá la próxima dirección de Adeom Colonia

Dos integrantes de la actual conducción pugnarán por ser el próximo presidente del sindicato de funcionarios de la comuna coloniense, en las elecciones que se desarrollan este jueves.

Este jueves, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Colonia celebrará las elecciones para definir las nuevas autoridades del sindicato para el período 2026-2028. Los afiliados activos y jubilados deberán elegir a quienes integrarán las comisiones directiva y fiscal durante los próximos dos años.

En esta instancia se votarán siete miembros titulares y siete suplentes para la comisión directiva, además de tres titulares y tres suplentes para la comisión fiscal.

Las elecciones marcarán además el cierre de un ciclo en la conducción gremial, ya que el actual presidente de Adeom, Nicolás Piñeiro, no podrá presentarse nuevamente al haber alcanzado el máximo de tres períodos consecutivos al frente del sindicato, tal como establece el estatuto de la organización.

En la elección competirán dos listas. Por un lado, la 1378, identificada con el oficialismo, propone como presidenta a María Eugenia Maruja Orsi, actual vicepresidenta del gremio, con el objetivo de dar continuidad a la línea de gestión desarrollada en los últimos años.

Por otra parte, la 18 lleva como candidato a la presidencia a Pablo Muñiz, quien también integra la actual conducción del sindicato en el rol de vocal.

En Colonia del Sacramento se podrá votar en el Palacio Municipal y en el Taller Municipal de 9.00 a 16.00. En el resto del departamento las mesas estarán ubicadas en oficinas administrativas y municipios entre las 9.00 y las 15.00.