Seis artistas pintaron un mural sobre derechos humanos en Colonia del Sacramento

En el marco del Mes de la Memoria, un grupo de artistas de Colonia lleva adelante la pintura de un mural, en el muro de una finca ubicada frente a la Plaza del Reloj y la rambla, en la intersección de Avenida Artigas y Bulevar Baltasar Brum, en Colonia del Sacramento. Se trata de una iniciativa coordinada por el Departamento de Historia y Comunicación Visual del Centro Regional de Profesores del Suroeste (CERP Suroeste) y el Colectivo de Derechos Humanos de Colonia.
El mural está compuesto por seis obras cuya temática giran en torno a las memorias y los derechos humanos. La obra será inaugurada este miércoles. Participan en el proyecto los artistas Andrés Martínez Cervetti, Jorge Perico Carbajal, Claudia Machado, Clara Failache, Daniela Gómez y Bernardo Cardarelli.
En diálogo con la diaria, Martínez Cervetti comentó que para el desarrollo de esta obra “teníamos un tópico que eran los derechos humanos y el marco general relacionado a este mes, que es muy especial para muchísima gente”. Cada uno de los artistas que participaron en este trabajo “tuvo la libertad para componer y generar la obra que quisiera”, comentó.
Consultado acerca de la elección de la paleta de colores para evocar temáticas vinculadas al dolor y a la tristeza, el artista comentó que “en parte fue buscado”, dado que “cuando se seleccionaron los artistas se identificó a cada uno por su identidad visual”. Añadió que de esa manera también “era una forma distinta de trabajar el tema, de generar conciencia en la población y también de dinamizar este espacio”.
La obra será inaugurada el miércoles 20 a las 17.00, una hora antes de la convocatoria a la Marcha del Silencio en la capital departamental.