Este viernes representantes del consorcio chino ChangJian HengTai, grupo empresarial propietario de Rondatel, y trabajadores de la planta frigorífica ubicada en Rosario, recibieron a jerarcas del gobierno nacional, legisladores y otros funcionarios para desarrollar una presentación institucional e informar acerca de los avances logrados en el proceso de recuperación operativa de esa planta industrial.

En este marco, los ministros de Ganadería y de Industria, Alfredo Fratti y Fernanda Cardona, respectivamente, el senador del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera y el director de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, fueron algunos de los que participaron en la recorrida.

La recepción estuvo a cargo del gerente institucional y de comunicación del grupo empresarial chino, Gonzalo Calviño, quien desarrolló una puesta a punto de la planta frigorífica, presentó las inversiones realizadas y expuso una hoja de ruta vinculada con la rehabilitación de exportaciones hacia el mercado chino.

Cabe destacar que, tras dos años paralizado, en octubre de 2025 el frigorífico retomó las faenas de prueba para abastecer el mercado interno, mientras los empresarios negociaban nuevamente el ingreso al mercado de China, principal comprador de carne vacuna uruguaya.

A fines del año pasado, casi 80 trabajadores desarrollaban tareas de desosado entre otras actividades en la planta, mientras que 150 personas seguían en el seguro de desempleo. Tras más de tres años de seguro, el último pago se efectivizó el 11 de enero, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. A casi cuatro meses de haber cobrado el último subsidio, y sin respuestas por parte del gobierno nacional para acceder a una “nueva extensión excepcional del seguro de paro”, trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados del Matadero Rosario (Semar), presentaron una carta al presidente Yamandú Orsi para solicitar una nueva extensión.

Espera de apertura de mercado e inversión millonaria

En diálogo con medios locales, Calviño explicó que la idea de la recorrida “era mostrar la situación actual de la planta y demostrar que estamos preparados, una vez que tengamos la habilitación para exportar, para comenzar a trabajar de una forma más completa”. “Entendemos que era necesario mostrar cómo estamos trabajando, tanto para las autoridades del gobierno y representantes nacionales como para los intereses locales, para que se pueda ver que hay esperanza y mucho trabajo para poder salir adelante”, señaló Calviño.

El funcionario del consorcio asiático comentó que actualmente se están desarrollando faenas para el mercado interno, pero además “comenzamos una serie de obras relacionadas con el tratamiento de efluentes, que es uno de los requisitos que teníamos que cumplir para obtener otros permisos vinculados a otros procesos productivos”.

Con relación a las inversiones desarrolladas durante este último tiempo, Calviño indicó que el grupo inversor chino que actualmente gestiona la planta “invirtió en los últimos dos años alrededor de 20 millones de dólares”. Detalló que parte del monto se utilizó “para cubrir el saldo de deuda que había derivado de la gestión anterior”, así como “para poner a punto la planta, con el mantenimiento correspondiente, y las obras desarrolladas para ampliar la capacidad de producción”.

El gerente explicó que por el momento “se está haciendo una subsistencia”, pero ni bien se habilite la exportación “la situación va a cambiar”, y el compromiso de los inversores “es que ni bien se tenga la autorización pasaremos a trabajar a un régimen parecido al que históricamente se trabajó en la planta, con faenas diarias, con volúmenes interesantes, pensando en el mercado local y externos”.

Consultado sobre la existencia de otros mercados, Calviño dijo que “la planta está habilitada para trabajar hacia otros lugares, pero lo que sucede en esta situación es que, al ser inversores chinos, a ellos les interesa tener esa habilitación para hacer el aporte económico necesario para trabajar a ritmo completo”.

“Es relevante cumplir con el procedimiento que se está haciendo en la aduana de China, que es lo que nos falta para poder exportar”, dijo Calviño. Sobre los plazos, consideró que “es muy difícil saber con exactitud, ya que las autoridades chinas son bastante herméticas”. Además, en este caso, “esta es una situación poco frecuente”, dado que “lo habitual es que una planta quede inhabilitada por algún tema sanitario o de procedimiento”, pero lo que sucedió con esta planta es que quedó deshabilitada porque aquí se dejó de trabajar”.

Frigorífico Rosario Foto: Ignacio Dotti

Recorrida “muy positiva”

Fratti dijo que la recorrida por la planta del frigorífico Rosario “fue muy positiva”. “La empresa tuvo un momento con recurrentes problemas”, recordó el ministro, pero “hoy la situación cambió y vemos una planta renovada y en muy buenas condiciones”.

En este sentido, agregó que “ya elevó el pedido a China para que se habilite ese mercado”, y añadió que en estas horas parte una delegación del ministerio encabezada por el subsecretario, Matías Carámbula, hacia ese país “para tratar varios temas, entre los que se encuentra esta situación”. “Nosotros realizamos todo lo que estaba a nuestro alcance y ahora está la pelota en la cancha de ellos”, expresó Fratti, y consideró que “en algún momento lo van a hablitar”.

Consultado por las condiciones en las que se encuentra la planta, el ministro dijo que “el ministerio ya le dio la aprobación, porque está en óptimas condiciones”. “Los chinos confían en nuestros servicios, pero como esta planta dejó de faenar por un tiempo, nosotros tenemos la obligación de bajarla de la lista y nuevamente habilitarla tiene sus trámites”, explicó.

En tanto, Cardona agregó que “estamos en una situación bastante mejor a la de hace unos meses”, lo que “es una buena noticia, no solo para la empresa, sino también para los trabajadores, que con mucha madurez han ayudado a mantener todo este proceso”. “Es necesario reconocer la paciencia y el empuje que ellos tuvieron cuando las cosas estaban complicadas y el seguro no alcanzaba”, consideró.

“Llegó el momento de que la clase política esté, y esta recorrida implica eso y la necesidad de estar en el territorio, tal como nos pidió el presidente Orsi”, añadió: “Nuestra presencia no debe ser solo en campaña electoral, sino en estos momentos cuando las papas queman y no hay trabajo”. “Debemos decir presente y trabajar en conjunto con la empresa y los trabajadores porque somos parte de los actores que tenemos que hacer cosas para que esto sea una realidad”, valoró la ministra.