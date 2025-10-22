A principios de setiembre, en la planta frigorífica de Rondatel, en Rosario, representantes del consorcio chino Changjia, grupo empresarial propietario del 100% de las acciones, dieron una conferencia de prensa, en el marco de la reapertura de la planta industrial, que clausuró sus actividades de faena en julio de 2023.

En esa oportunidad, Gonzalo Calviño, representante del grupo empresarial, comentó que “las pruebas de faena comenzarían a fines de este mes o a principios de octubre”. Calviño estuvo acompañado por Matías Delfino, nuevo contador de la empresa Rondatel, y Víctor Carlis, gerente de personal y referente del grupo chino en Rosario.

Camión con ganado en las afueras del Frigorífico Rosario, durante la noche del martes 21. (Foto: Facebook de Nicolás Viera)

Finalmente, este martes se concretó el inicio de las faenas de prueba, mientras se aguarda la habilitación por parte del Ministerio de Ganadería de China, de modo de retomar las ventas a ese país, que era el principal destino de la producción.

El referente del sindicato de trabajadores de ese frigorífico, Javier Martínez, contó a Radio del Oeste que esta semana se incorporarán unos 45 trabajadores, quienes se suman a los 25 que ingresaron en agosto y setiembre. Los restantes trabajadores de la plantilla, que superaba los dos centenares de operarios, permanecerán en seguro de paro hasta que se retome la actividad plena de esa planta industrial.

“No sabemos el tiempo exacto que llevarán los trámites en China, pero se aspira a eso para reintegrar a los compañeros, que ahora estarán en el seguro”, añadió.

Lo producido en las faenas de esta semana, que se realizan para probar el estado de las maquinarias tras dos años sin ser utilizadas, se destinará al abasto interno.