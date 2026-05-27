Muestra Hilvanando historias 2026: artistas dialogan con el legado indígena en el Museo Mora de Juan Lacaze

La exposición propone un diálogo entre el arte contemporáneo y el patrimonio indígena de la región del Sauce a través de obras textiles, cerámicas, pictóricas y en madera realizadas por artistas actuales que reinterpretan el patrimonio de los pueblos originarios.

El próximo viernes, a las 18.00, quedará inaugurada, en la biblioteca José Enrique Rodó de Juan Lacaze, la muestra temporal Hilvanando historias 2026: una mirada desde el arte al legado indígena del Sauce, organizada por el Museo Arqueológico Mora. La exposición permanecerá abierta hasta el 11 de octubre y propondrá una lectura contemporánea del patrimonio indígena de la zona a partir de obras realizadas por artistas locales y nacionales.

La propuesta toma como punto de partida el legado arqueológico de la región del Sauce, definida por los organizadores como un territorio de “alfareros ancestrales” cuyas piezas poseen características tecnológicas y estilísticas propias, asociadas a la identidad de las comunidades que las produjeron. La muestra busca que el arte contemporáneo dialogue con ese patrimonio y habilite nuevas formas de acercamiento a la memoria y la identidad local.

Según el texto curatorial, el bordado, la cerámica, la madera y la ilustración arqueológica “encuentran una inspiración común en el legado de los pueblos que habitaron nuestro territorio”, resignificando valores “estéticos, visuales y culturales”. La exposición reúne a ocho artistas que reinterpretan técnicas y formas tradicionales de la cerámica de la región a través de distintos soportes materiales, con el objetivo de “descubrir nuevas maneras de ver el pasado, disfrutar el presente y proyectarnos hacia el futuro”.

La arqueóloga Elena Vallvé explicó a la diaria que la inauguración incluirá “un conversatorio junto con los y las artistas invitados”, en una instancia pensada para generar “encuentro, intercambio y reflexión en torno a las obras presentadas y al patrimonio indígena”.

La primera exposición temporal estará a cargo de la artista Pamela Allala, quien presentará una obra participativa titulada “Recordando el territorio, primer acto: remendando la memoria”](https://ladiaria.com.uy/colonia/articulo/2026/4/recordando-el-territorio-arte-participativo-en-juan-lacaze/). Según contó la artista a la diaria, la pieza fue realizada junto con más de 30 personas que colaboraron bordando y aportando frazadas, telas y tejidos. “Lo que hicimos fue trabajar la memoria previa a la fábrica”, señaló Allala, en referencia al pasado industrial de Juan Lacaze y a las capas de memoria indígena que, según plantea la obra, permanecían ocultas bajo esa historia más reciente.

La artista explicó que el trabajo consistió en unir retazos de distintos géneros textiles para construir un gran patchwork sobre el que luego se bordaron símbolos inspirados en piezas arqueológicas encontradas en la zona, especialmente referencias asociadas a las culturas chaná y charrúa. Entre ellas aparece la imagen de una campana zoomorfa desaparecida y otros signos vinculados al paisaje costero y al río.

Además, la obra incorpora palabras y sonidos tomados de registros de la lengua chaná-charrúa. “Necesitamos que el territorio vuelva a vibrar la palabra”, expresó Allala al explicar el sentido simbólico de incluir esos vocablos en los bordados, aunque aclaró que más importante que la exactitud lingüística es “el gesto sembrado y la posibilidad de traerlo al presente”.

La muestra reunirá también trabajos de Pedro Larrama y Susana Riva, Mónica Velazco, Laura Romero, Alejandro Fernández, Mercedita Arballo, Mariana Silvera y Gabriela Repetto. Durante los meses que permanezca abierta habrátalleres coordinados por los artistas participantes, con apoyo del Municipio de Juan Lacaze.

La curaduría de la exposición está a cargo de Andrés Leal, por el Sistema de Museos de Colonia de la Intendencia de Colonia, junto con Maira Malán y Elena Vallvé, del Ministerio de Educación y Cultura. La iniciativa cuenta con el respaldo institucional del Municipio de Juan Lacaze, la biblioteca José Enrique Rodó y el Sistema de Museos de Colonia.