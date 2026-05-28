Senador Andrade cuestionó a industrias frigoríficas que impulsan “reestructuras”, a pesar de su crecimiento “constante”

Óscar Andrade con integrantes del sindicato del frigorífico Tarariras, en la sede de Alpec, el 27 de mayo.

En Tarariras, el legislador del Frente Amplio analizó la situación del sector cárnico y sostuvo que “Marfrig y Minerva han tenido una práctica de abuso al derecho del seguro de paro”.

En el marco de una recorrida por el departamento de Colonia, los senadores del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira y Óscar Andrade se reunieron con integrantes de la Asociación Laboral del Personal de Establecimiento Colonia (Alpec). En medio de las negociaciones entre los trabajadores y la empresa brasileña Marfrig, los senadores llegaron a la sede sindical acompañados por el edil Carlos Fernández.

A principios de este mes, el gobierno otorgó un seguro de paro especial a 530 trabajadores del frigorífico. Desde entonces, delegados de la empresa y de los trabajadores buscan una salida al conflicto.

Una vez finalizado el encuentro con los trabajadores, Andrade dijo a la diaria que en el marco de la discusión sobre la seguridad social que se desarrolla en el ámbito parlamentario “es imprescindible modificar ciertas situaciones que repercuten claramente en los trabajadores”.

En ese sentido, dijo que “los grandes conglomerados empresariales” de la industria frigorífica, “en este caso particular Marfrig y Minerva, han tenido una práctica de abuso de un derecho, como el seguro de paro”.

Andrade señaló que ese derecho “es utilizado para menoscabar las negociaciones de beneficios a nivel de cada frigorífico”. “En el caso de Establecimiento Colonia no hay ninguna explicación del punto de vista económico que fundamente la necesidad de tener que negociar a la baja”, consideró el legislador, y añadió que, sin embargo, “se impone sobre la base de la presión que se ejerce por el envío masivo al seguro de paro”.

En esa línea, el legislador manifestó que “no parece sensato que un país que tiene en la exportación de carne un crecimiento exponencial”, los trabajadores “tengan que estar en la incertidumbre de no saber cuándo ingresarán de nuevo a trabajar o tener que estar permanentemente discutiendo reestructuras con una falta de irracionalidad abrumadora”.

“La misma empresa que faena, incrementa su producción y el empleo en un frigorífico, en otra planta industrial de la que también es propietaria, pero está ubicada en otro departamento, se encuentra haciendo ajustes de estas características”, cuestionó Andrade.

Asimismo, dijo que “debe de haber mecanismos que regulen estas situaciones”, y añadió que “si hay que armarlo vía legislativa, lo armaremos o, si no, hay que ver cómo se promueve mediante negociación colectiva”.

“Creo que la perspectiva política de que los derechos nunca pueden ser un obstáculo para el desarrollo, sino una condición, se expresa claramente en ese sector”, argumentó el legislador comunista.

Para Andrade, estas situaciones “hay que mirarlas con mucha atención, porque es un sector que parece que seguirá creciendo –de hecho, algunos acuerdos comerciales, como con la Unión Europea, así lo reflejan–”, pero “debemos ser inteligentes y que no solo sea un ganador el empresario dueño del frigorífico, sino que haya un derrame para los trabajadores, la red de proveedores o la pequeña ganadería”.

En tanto, al ser consultado sobre la situación que atraviesan las negociaciones entre los trabajadores de Tarariras y la dirección de Marfrig, referentes sindicales expresaron que, “mientras sigan las negociaciones para destrabar el conflicto”, no dará entrevistas a medios de comunicación.