El gobierno aprobó un seguro de paro especial para 530 trabajadores del frigorífico Establecimiento Colonia, en Tarariras, en el marco del conflicto que la planta mantiene con la empresa brasileña Marfrig y que continúa sin cambios en su situación de fondo.

La medida apunta a cubrir a aquellos empleados que no contaban con los jornales suficientes para acceder al seguro de desempleo común. Según informaron fuentes de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica (Foica) a la diaria, el resto de los trabajadores –unos 300– no necesitó recurrir a este instrumento porque sí reunía los requisitos exigidos por el régimen general.

El conflicto en la planta –una de las principales fuentes de empleo del departamento de Colonia– se mantiene incambiado desde hace semanas. La empresa sostiene su propuesta de reestructura, que incluye la reducción de unos 115 puestos de trabajo en distintas áreas, mientras que el sindicato reclama alternativas que permitan sostener el empleo.

En ese marco, las negociaciones no han tenido avances sustantivos. En la última instancia tripartita, desarrollada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no se alcanzaron acuerdos y la empresa reiteró que no retomará la actividad hasta lograr un entendimiento global con el gremio.

Además, Marfrig solicitó extender el seguro de paro por 90 días, lo que fue interpretado por los trabajadores como una señal de que la empresa no tiene urgencia en reactivar la planta. El eje de la discusión continúa centrado en la dotación de personal, las condiciones de trabajo y la velocidad de las líneas de producción.

Este conflicto ocurre, a su vez, en un escenario más amplio de dificultades para la industria frigorífica, afectada por la caída de la faena y tensiones en la cadena cárnica, lo que ha derivado en envíos masivos al seguro de paro y adelanto de licencias en distintas plantas del país, explicaron referentes sindicales a la diaria.