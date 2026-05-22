Tercera edición de la Feria del Libro en Juan Lacaze, lunes 25 y martes 26

El Centro Cultural Don Bosco y la Biblioteca José Enrique Rodó serán las sedes de las actividades.

El lunes 25 y el martes 26 tendrá lugar en Juan Lacaze la tercera edición de la Feria del Libro, organizada por la Comisión de Cultura del municipio local en el marco de la programación Mayo es Cultura en Juan Lacaze.

En efecto, la localidad sabalera vivirá dos destacadas jornadas dedicadas a la literatura, el arte y la promoción de la lectura, en el marco de las actividades por el [Día del Escritor Coloniense y el Día del Libro.

Las propuestas serán abiertas a públicos de todas las edades en la biblioteca José Enrique Rodó y el Centro Cultural Don Bosco.

Actividades en el Centro Cultural Don Bosco

El lunes 25, desde las 10.00 hasta las 19.00 se desarrollará la Feria del Libro, que contará con la participación de las editoriales Fin de Siglo, Hurí y Librería del Estudiante como referente local.

En paralelo, la Sociedad de Jubilados y Pensionistas (Sojupen) organizará un espacio de trueque y entrega de libros que se extenderá desde las 10.00 hasta las 13.00.

La programación contará con actividades orientadas a niñas, niños y jóvenes. Entre las 10.00 y las 12.00 y entre las 15.00 y las 18.00, la escritora Adriana Rivero Paroli compartirá la lectura de su poemario Mundo de gatos. 22 poemas para maullar, dirigida a la primera infancia.

A las 11.00 y a las 14.00 se realizará una actividad artística en vivo, que incluye la exposición de pinturas a cargo de la artista lacazina Janet Costabel.

También a las 11.00 tendrá lugar la presentación de la novela La turbonada, de la escritora local Lía Schenck, obra galardonada con el primer premio en la categoría literatura Infantil y Juvenil en 2018, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura. La instancia estará dirigida a estudiantes y docentes de séptimo grado de Educación Básica Integrada.

Por la tarde, entre las 14.00 y las 17.00 se desarrollará un café literario coordinado por el escritor Horacio Santana, donde escritores locales y departamentales compartirán lecturas de obras propias, intercambios e instancias de diálogo con el público.

A las 17.00 se presentará el músico Sebastián Castro y, posteriormente, a las 18.00, actuará el Núcleo Sodre Juan Lacaze con su propuesta Un Niño, Un Instrumento”.

A las 18.30 será el momento de un reconocimiento al escritor y periodista lacazino Walter Aranda. La jornada culminará a las 19.00 con la entrega de reconocimientos a los demás escritores colonienses participantes.

El martes 26, el Centro Don Bosco ofrecerá una extensa grilla de actividades. Durante toda la jornada continuará la Feria del Libro, con la participación de Fin de Siglo, Hurí y Librería del Estudiante, al tiempo que Sojupen seguirá adelante con el trueque y la entrega de libros como durante la jornada anterior.

A las 10.00, 11.00 y 14.00, Pekelina Circo se presentará con una propuesta para los más pequeños que combinará juegos, arte y lectura, en busca de fortalecer el vínculo de los niños con los libros de manera lúdica y creativa.

Entre las 15.30 y las 16.30 se presentará el libro Uruguay, la historia mal contada, del arqueólogo e historiador Antonio Lezama. La actividad contará con la presencia del escritor Horacio Santana.

Entre las 17.00 y las 19.00 se realizará un conversatorio entre escritores uruguayos y del mundo, transmitido en pantalla gigante.

A lo largo de la jornada, el artista lacazino Harry Cayrús desarrollará una propuesta participativa especialmente orientada a niñas, niños y adolescentes, además de exponer parte de sus obras.

Actividades en la biblioteca José Enrique Rodó

En paralelo, la biblioteca José Enrique Rodó tendrá una agenda especial durante ambas jornadas. Recibirá a instituciones educativas para recorrer las instalaciones y ofrecerá charlas explicativas.

A las 13.00, en la sala Fundadores, se llevará adelante el conversatorio “El camino de la lectura en infancias y adolescencias: nuevos desafíos y oportunidades”, a cargo de Lía Schenck, dirigido a jóvenes y adultos.

Más tarde, a las 16.30, la sala Lino Dallona y la galería Ariel serán sede de un taller sobre cómic orientado a jóvenes que asisten al Centro Juvenil Chiquillada.

A las 19.30 se presentará el libro de poesía Transito(rio), de la escritora rosarina María Teresa Ayala.

En tanto, el martes 26, el recinto seguirá disponible para que las instituciones educativas recorran el edificio, en un circuito acompañado de charlas explicativas.

A las 17.00 se llevará adelante el conversatorio entre escritores uruguayos y del mundo sobre su actividad literaria.

El cierre de la jornada será a las 19.00 con la actuación del músico Henry Hernández, seguida de la entrega de reconocimientos a participantes y referentes culturales.

Poesía del arte en Centro Cultural Don Bosco

Asimismo, el lunes 18 quedó abierta al público la exposición Poesía del arte, muestra colectiva impulsada por la Asociación de Artistas Plásticos de Colonia.

La obra reúne expresiones de artes visuales inspiradas en la literatura uruguaya y cuenta con la participación de 20 artistas plásticos y tres escultores provenientes de distintas localidades del departamento de Colonia.